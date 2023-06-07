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有鮮奶千層、乳牛蛋糕捲！　超商最新「9款鮮奶烘焙甜點」來了

▲▼「全家X鮮乳坊」推出9款烘焙甜點。（圖／業者提供）

▲超商最新9款鮮奶烘焙甜點開吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

又有新甜點、麵包了！有超商特意找來「鮮乳坊」合作，強勢推出9款最新烘焙甜點，不僅通通使用了桂芳鮮乳製成，像是有以多層酥脆餅皮結合鮮奶的「鮮奶富士山千層」，還有口感綿密的「綿柔奶奶布里歐」、「毛毛蟲奶露麵包」等選擇，加碼再吃不添加1滴水的「鮮奶餐包」，通通不能放過，即日起於門市開賣。

▲▼「全家X鮮乳坊」推出9款烘焙甜點。（圖／業者提供）

▲鮮乳捲蛋糕有著超可愛乳牛紋路。

▲▼「全家X鮮乳坊」推出9款烘焙甜點。（圖／業者提供）

▲優格泡芙蛋糕是選用泡芙蛋糕體搭配鮮乳坊生乳優格調配的內餡。

「全家X鮮乳坊」一口氣推出9款全新烘焙甜點，首推只在700間有SO HOT炎選現烤點心櫃門市販售的「鮮奶富士山千層」，是由多層酥脆餅皮結合濃郁鮮奶製成，每一口都是滿滿奶香滋味，還有超Q的「鮮乳捲蛋糕」，不僅有著特色乳牛紋路蛋糕體，搭配濃郁鮮乳內餡，同樣超好吃，而「優格泡芙蛋糕」則是選用泡芙蛋糕體搭配鮮乳坊生乳優格調配的內餡，完美結合濃郁奶香與酸甜優格。

▲▼「全家X鮮乳坊」推出9款烘焙甜點。（圖／業者提供）

▲毛毛蟲奶露麵包大口咬下吃得到滑順的鹹甜奶霜。

烘焙麵包系列則推薦必吃「綿柔奶奶布里歐」，嚴選紐西蘭天然無水奶油結合桂芳鮮乳、雞蛋，製成濃醇香的麵包體，口感柔軟綿密，還有「毛毛蟲奶露麵包」，以紐西蘭天然奶油、牛奶巧克力打造滑順奶霜，並加入些許海鹽，口感鹹甜好吃，再來是「鮮乳可可蒸果」，濕潤柔軟的牛奶蒸蛋糕灌入香甜可可餡，每一口都超滿足，另外還有「鮮奶核桃麵包」、「鮮奶餐包」及「鮮乳虎皮蛋糕捲」任挑任選，即日起於門市就能買到。

▲▼7-11限定販售「布丁狗舒芙蕾布丁杯」。（圖／7-11提供）

▲7-11獨賣「布丁狗舒芙蕾布丁杯」。

另，7-11近日也獨家開賣超Q「布丁狗舒芙蕾布丁杯」，布丁是選用日本進口寒天，口感香濃綿密，搭配特調焦糖，打造甜而不膩、香醇濃郁的罪惡口感，甜點控肯定要搶吃，趕緊衝。

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