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酒駕遇臨檢！惡男三字經辱女警「還動手狂尻後腦」　這下慘了

▲桃園市陳姓女子今年3月與賴姓男子在大園區小吃店飲酒，凌晨駕車離去時遇警方臨檢，陳女因酒測值超標被警方拘捕，賴男竟徒手毆打女警成傷。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲桃園市陳姓女子今年3月與賴姓男子在大園區小吃店飲酒，凌晨駕車離去時遇警方臨檢，陳女因酒測值超標被警方拘捕，賴男竟徒手毆打女警成傷。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓女子今年3月與賴姓男子在觀音區某小吃店吃消夜，酒過三巡後共同駕車離去卻遇上警方臨檢取締酒駕，陳女酒測值超標，警方正打算逮捕時，賴姓男子不但以三字經羞辱員警，還徒手向女警後腦杓猛力揮擊，造成女警有腦震盪等傷害。桃園地院審理時，陳、賴2人坦承犯行，法官依公共危險罪與傷害罪分別將2人判處4月有期徒刑，還可上訴。

檢警調查，41歲的陳姓女子曾於2017年因公共危險罪被判處2月有期徒刑前科，今年3月31日間9時許與49歲的賴姓男子在觀音區某小吃店吃消夜，席間有喝啤酒，翌日凌晨2時許，陳女開車搭載賴男離去，行經觀音區忠孝路、保障路口前遇上警方臨檢，陳女酒測時酒精濃度達每公升0.61毫克已超標，員警將陳女依公共危險罪嫌逮捕時，賴竟仗著酒意徒手毆打女警後腦勺，並以三字經怒嗆「X你娘」等語，導致女警頭部挫傷、右側眼眶挫傷併血腫與腦震盪等傷害，桃檢調查後，依傷害與公共危險罪嫌將2人起訴。

桃園地院認定賴蔑視國家公權力行使，任意以穢語辱罵警員，還以暴力毆打之強暴方式，妨害警員執行職務，依傷害罪，判處有期徒刑4月；陳女酒駕部分依公共危險罪判處有期徒刑4月，均得易科罰金，全案還可上訴。

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