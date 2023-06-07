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酒駕騎車驚見有警察...她秒停車「換閨蜜騎」　結果下場更慘

▲▼酒駕騎車驚見有警察...她秒停車「改換閨蜜騎」，結果下場更慘。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲黑衣女酒駕騎車驚見有警察，下秒停車「改換閨蜜騎」，結果被員警戳破。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名26歲劉姓女子6日清晨載著閨蜜酒駕騎車返家，看見路邊有警察後便心虛，在下個路口停等紅燈時，改換閨蜜接手騎車，但2人舉動反而引起眼尖的員警注意，因此要求配合攔查。經酒測後，劉女酒測值超標遭依公共危險罪送辦，而閨蜜也要依酒駕連坐罰開罰新台幣6000-15000元的罰單。

新興分局五福二所巡邏警組6日清晨6時許，在中山一路上告發違規時，一輛機車從旁騎過，眼尖的員警發現該機車在下一個路口停等紅燈時，騎士卻從原先的黑衣女子換成粉色上衣女子，於是立即要求騎士配合攔查。

▲▼酒駕騎車驚見有警察...她秒停車「改換閨蜜騎」，結果下場更慘。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼酒駕騎車驚見有警察...她秒停車「改換閨蜜騎」，結果下場更慘。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼酒駕騎車驚見有警察...她秒停車「改換閨蜜騎」，結果下場更慘。（圖／記者賴文萱翻攝）

經了解，26歲黑衣劉女在釣蝦場唱歌聚餐時有喝一瓶啤酒，2人在騎車回家時看到路旁員警執勤，因而心虛互換改由34歲粉衣劉女騎車。

警方後續對2人實施酒測，確認原先騎車的黑衣劉女酒測值已超過法定標準值，隨即依公共危險罪逮捕送辦；而想幫閨蜜頂替的粉衣劉女雖無酒駕，卻因酒駕連坐罰而遭開罰6000-15000元的罰單，讓她大嘆下次不敢了。
       
新興分局呼籲，民眾飲酒後切勿駕車，以免害己害人，另搭乘酒駕者之車輛，將依道路交通管理處罰條例35條連坐罰之規定，予以乘客6000-15000元之罰鍰，提醒民眾參加飲宴時務必提醒身旁親友切勿酒駕，以避免發生事故危害他人及自身安全。

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