賓士男3度酒駕！喝完紅白酒上路　衝分隔島噴飛撞公車

記者劉人豪／台北報導



一名47歲王姓男子駕駛賓士車行經仁愛路四段、光復南路岔口時，突然撞上分隔島後起飛，撞上對向一輛公車後翻覆，王男被救出時有明顯酒氣，經抽血檢驗後酒測值高達1.298毫克，且本次是第三度服用酒類後駕車上路，台北地方法院判王男有期徒刑6月，併科罰金20萬元。

▲王男被救出後一度無言亂語，還舉高雙手及向公車鞠躬。（圖／記者黃彥傑攝）

王男2023年3月23日晚間9點27分，駕駛賓士車沿仁愛路四段東往西行駛，不料在通過光復南路路口時，突然撞上仁愛路上的中央分隔島後起飛，先在空中撞斷一顆椰子樹，接著撞上停在仁愛路西往東車道、正在等待乘客下車的公車，整輛車最後翻覆180度橫躺在路中央。

▲椰子樹被撞斷。（圖／記者黃彥傑攝）

警消趕到後發現，王男一度受困在翻覆的賓士車內，被救出送醫後意識清楚、沒有生命危險，至於公車駕駛及車上乘客則無人受傷。警方調查，公車駕駛酒測值為0，而王男被救出時，身上有明顯酒氣，一度胡言亂語，送醫後不願配合酒測，經抽血檢驗後酒測值超標。

▲賓士車衝過分隔島起飛，猛撞公車後翻覆。（圖／記者黃彥傑攝）

判決書指出，王男於2008年至2016年間，已2度因酒後不能安全駕駛動力交通工具，判處罰金8萬9000元、有期徒刑3月，再次第三度服用酒類後駕車上路，吐氣酒精濃度甚至高達每公升1.298毫克，足見王男未取教訓、反省改過，台北地方法院依駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上，判有期徒刑6月，併科罰金20萬元。本案件仍可上訴。

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