2度酒駕拒繳11萬　男恆春796坪土地持分慘遭拍賣　

▲義務人恆春持分一地被拍賣 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

法務部行政執行署屏東分署6月6日辦理「123拍賣會」，這次法拍最受人注目的，是1位酒駕義務人座落恆春鎮的土地。

這位義務人2014年及2020年間於恆春及桃園中壢酒後騎乘機車被警攔查，遭開罰9萬元與2萬2500元，男子遲未繳納這2張酒駕罰單，還滯欠健保費、機車燃料費及其他交通罰款，案件陸續移送至分署執行，累欠金額達23萬餘元。

由於男子無存款亦無薪水，名下只剩2筆座落於恆春的土地持分，上個月分署以16萬元拍出其中一筆土地，尚不足清償，這回續行拍賣他另一筆面積達796坪的土地，義務人應有部分為256分之1。該筆土地是一般農業區甲種建築用地，部分為空地，部分被第三人的鐵皮屋與宗祠所佔用，本次為二拍，底價8萬3700元。

另有一台光陽MYROAD700i紅牌重機，白色車體帥氣十足，里程數僅4306公里，車況養護良好，通勤旅遊皆宜，拉風又實用，目前進入二拍，只要一拍底價的一半就有機會騎回家。

當天另有最受法拍達人歡迎的五十鈴藍色中古貨車，以及日本本田汽車旗下豪華汽車品牌Acura銀色中古小客車、陽信商銀與大正系統股票。動產標的於6月6日上午9點半開放觀覽、10點登記領號碼牌、10點半喊價，價高者得標。

屏東分署歡迎想買不動產的民眾多加利用通訊投標，只要填好分署官網上所載文件並將保證金封存，在6月5日以前寄達「屏東北平路郵局第49號信箱」，分署會有專人取件與通知，通訊投標的效力與現場投標相同，於6月6日當天下午2點半至3點可在拍賣室現場投標單，下午3點進行開標。有興趣的民眾可上分署官網瀏覽不動產360度環景照片，各項拍賣公告及不動產通訊投標注意事項，請參閱屏東分署官網及LINE訊息！