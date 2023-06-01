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新兵訓練惹官司！他折棉被遭肘擊釀11種傷害...怒告同袍求償70萬

▲陸軍花東防衛指揮部所屬新訓單位，遭新兵家長質疑防疫措施不到位。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

▲北市退伍役男指出在關西陸軍步兵206旅新訓時，遭黃姓同袍整理床舖時不慎肘擊，導致他受有多處傷害。（示意圖／記者蕭可正翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

新兵訓練竟惹訟上身！北市W姓役男指出，他於新竹關西陸軍步兵206旅第86梯軍事訓練役時，黃姓同袍整理床鋪時貿然以手肘揮擊他後背脊椎，導致他受有背部挫傷、胸痛、頭痛、腰椎第4-5節椎間盤突出等11種傷害，屢次就醫未獲改善，因此患有焦慮適應障礙症，憤而提告求償70萬精神慰撫金及醫療等費用共76萬8233元，士林地院日前判決出爐。

W男主張2019年3月21日於新竹關西陸軍步兵206旅2營1連服第86梯軍事訓練役，豈料黃姓同袍在上午6時許整理床鋪及蚊帳時，未注意床鋪周遭情況，貿然以手肘揮擊他後背脊椎，導致他受有背部挫傷、下背痛、下背挫傷、背痛、胸痛、腰薦椎神經根病灶、頭痛、腰椎第4-5節椎間盤突出、右側腰痛伴有坐骨神經痛、頸部肌肉筋膜拉傷、右手右腳麻痛無力等傷害，更因屢次就醫卻未獲改善，因此患焦慮適應障礙症。

他認為黃姓同袍應支付醫療及復健費5萬3772元，以及就醫時往返交通費14460元、勞動能力減少損害1元，且就所受精神上痛苦，請求賠償精神慰撫金70萬元，應給付76萬8233元。

黃姓同袍向法官指出，他承認過失釀對方背傷，至於W男所受其他傷害均與他無關，而依一般常理認知，背部挫傷無須積極治療也可自行痊癒，W男所支出醫療及復健費用均非必要，也無須為此就醫往返交通，更沒受有勞動能力減少損害，且W男所受背部挫傷為輕微傷勢，請求精神慰撫金以5000元為合理等語。

法官經查，2人服役期間就寢在通鋪之上鋪相鄰床墊，黃男在部隊寢室內整理床鋪及蚊帳，確實沒發現Ｗ男也呈跪姿背對他在折棉被，導致他一轉身就以手肘之肘關節處，撞擊到W男後背，致瞬間趴倒，因此受有背部挫傷。

刑事部分，黃男過失傷害行為，高院判處拘役20日易科罰金2萬，全案定讞。

▼新兵訓練竟纏訟。（示意圖／記者季相儒攝）

▲▼國軍107年春節加強戰備,花蓮港反突擊作戰縮短距離演練,步戰協同作戰。（圖／記者季相儒攝）

民事法官看刑事審查時函詢醫院資料得知，W男在2019年3月25日至國軍桃園總醫院就診病歷紀錄，其脊椎或椎間盤當時並無任何異樣，僅見門診醫師懷疑可能為肌肉扭傷或椎間盤突出，建議進一步安排電腦斷層或核磁共振確認，且由W男歷次就醫相關病歷或檢驗報告，他「腰椎椎間盤輕微突出、腰薦椎神經根病灶、右側腰痛伴有坐骨神經痛」等病徵，與國軍桃園總醫院診斷「上、下背痛」間沒有延續性，不符合病程發展。

且W男主張上下背同時因外傷後開始疼痛，歸咎在腰椎第4-5節椎間盤突出所造成為不合理，一般臨床常見造成急性「外傷性」椎間盤突出可能原因多為強大衝擊力道，例如車禍、高處墜落、或運動員間身體衝撞，而造成椎間盤突出之節段，往往位於衝擊位置之脊椎骨，若根據病歷中Ｗ男描述為「上背部」被肘擊，上背部與腰椎第4-5節間距離甚遠，且力度恐無法與上述外傷型態可比，此橫向力道不會縱向傳導至遠端脊椎，力量理應不會傳導至如此遠端造成單一節椎間盤突出，醫理上不合理。

另根據台安醫院核磁共振顯示、馬偕醫院等鑑定報告書，結果詳盡說明判斷基礎並綜合黃男橫向肘擊原告後背位置及力道，難與導致外傷性椎間盤突出之強大衝擊力道比擬，不致縱向傳導遠端，造成W男腰椎第4-5節椎間盤突出。

法官根據所有證據，認黃男應賠償W男向國軍桃園總醫院取得診斷證明書390元、往返國軍桃園總醫院計程車資來回共1800元，審酌Ｗ男所受傷勢程度非重及過失情節等，兼衡W男大學法律系畢業，就讀碩士學位，擔任律師，月薪約6萬5000元；黃男碩士畢業，擔任工程師，月薪約8萬，認W男請求慰撫金以30000元為適當，黃男須賠3萬2190元。全案可上訴。

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