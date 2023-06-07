　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

踩妳的新絲襪！高市府某主任被認證是淫官　自宮拔官提早退休

▲職場性騷擾示意圖。（圖／視覺中國CFP）

▲職場性騷擾示意圖。（圖／視覺中國CFP）

記者陳宏瑞／高雄報導

政壇性騷擾連環爆不停！高雄市政府某局處蘇姓主任因常傳LINE給女下屬小茵（化名），告訴對方「只要我們沒有界限，任何事都可以做到」、「Wow！穿新衣服＆新絲襪咧！要不是XX在，我就踩你的新絲襪，沾喜氣耶」，還觸摸對方手臂和頭頸，遭小茵提出性騷擾申訴，經判定性騷擾成立。小茵向蘇男提告求償53萬餘元，一、二審法院判蘇應賠償精神撫慰金15萬及醫療費4430元定讞；而蘇男也在性騷風波爆發後，向市府申請提前在6月5日退休。

小茵控訴，蘇男於2019年7月至12月為她的直屬長官，經常以LINE傳送不當言詞對她性騷擾，且曾在公務群組中，以考績恫嚇她、想讓她順服，還曾數度撫摸她的頸部、強行挽住或撫摸她的手臂性騷擾，蘇男的行為已影響她的婚姻生活、精神狀況及工作表現，讓她至今還要到身心科回診，因此向蘇求償醫療費3萬3040元，以及精神慰撫金50萬元。
全案審理時，蘇男否認性騷擾，認為他只是表達長官對部屬的關心，且他不只傳訊息給小茵，也會在假日傳訊息給其他同事，無論對男女同事皆是如此。

▲▼黑絲襪短裙。（圖／記者趙于婷攝）

▲高市府某局處主管涉嫌傳LINE騷擾女下屬喊「想踩你的新絲襪」。（資料照，非當事人／記者趙于婷攝）

法官審理，認為小茵指控蘇男觸碰到她涉嫌性騷擾部分證據不足，但根據2人LINE訊息，蘇男傳訊說「美女早」、「前胸貼後背，從前面、從後面看，都一樣阿」、「私底下我也會像大哥哥，多照顧、多提攜你的」、「只要我們沒有界限，任何事都可以做到」、「Wow！穿新衣服＆新絲襪咧！要不是XX在，我就踩妳的新絲襪，沾喜氣耶」、「雖然現在不能說，但是我打妳的分數超高的」等訊息，法官則認為已超越一般上司關懷下屬的程度。

法官指出，蘇男不顧小茵已冷淡拒絕「我沒有能力，而且也不想要主任對我特別好」、「那請主任把我異動到別科室」，顯然感到冒犯和困擾，仍持續傳送訊息給她，已構成性騷擾，審酌蘇男身為公務員，認為撫慰金以15萬元為適當，包含醫療費用4430元，共應賠償小茵15萬4430元，蘇男不滿判決再上訴被駁回，全案定讞。

而高雄市政府在女員工提出性騷擾申訴後，就先將蘇男調離非主管職，調查後確認性騷擾事件成立，但因未構成刑事性騷擾罪，於是將蘇男記過一次，社會局也開罰1萬元。據了解，蘇男在性騷風波後今年2月申請提早退休，6月5日生效，而女員工也逐漸恢復正常，目前仍在工作崗位上。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
獨／死前6天都沒到校！　疑被丟浴缸淹死
IG突然「大」更新！　用戶超後悔
麻衣證實「斷開台塑集團長孫」！　抱著愛紗痛哭
Angelababy爆錄影一半　發飆罵陸劇女神！
獨／勾惡遭移送法辦　結果出爐
新北4房4衛公寓僅798萬！　屋況驚呆全場

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屏東60人圍觀競速釀2死3傷　里港警加強巡守...杜絕飆車歪風

董座3年花460萬包養正妹！吵架用這招...成功討回192萬

屏東競速釀2死！小組飆車最新畫面曝　4騎士不戴帽「抗風阻趴騎」

台南女騎士撞電桿小腿噴飛！3機車連環撞她最衰...驚悚畫面曝

詐團假「主播沈春華」騙買股　婦險丟300萬...與警合作逮車手

拚命女警騎車上國道抓違規　警「不舉發」籲：考量比例原則

債務喬不攏開車撞議員服務處　「去年才挨告恐嚇」23歲嫌犯收押

獨／死前6天都沒到校！狠父疑打昏6歲兒丟浴缸淹死　園方哀慟

嘉義小黃碰撞機車！擋風全碎側躺路中　運將、騎士雙雙送醫

踩妳的新絲襪！高市府某主任被認證是淫官　自宮拔官提早退休

女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴

基隆男為買炸雞違停路邊　小黃擦撞慘翻肚躺路中！

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

和「大貓咪」在林間追逐　真人泰山和老虎親密互蹭

撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車　「車殼碎片鞭炮式炸噴」3死1重傷

99%是氯化鉀殺死5億高中生　高大成：若不是也束手無策了

手機藏實用生活小工具　開啟觸控功能竟可秤重

神還原！Coser造車力巨人　可搭乘座艙＋眼睛會發光！

韓國正妹實況主來台遭性騷　警抓到29歲男了

屏東死亡試車釀2死！　超殺排氣管狂噴白煙...原地燒胎囂張畫面曝

屏東60人圍觀競速釀2死3傷　里港警加強巡守...杜絕飆車歪風

董座3年花460萬包養正妹！吵架用這招...成功討回192萬

屏東競速釀2死！小組飆車最新畫面曝　4騎士不戴帽「抗風阻趴騎」

台南女騎士撞電桿小腿噴飛！3機車連環撞她最衰...驚悚畫面曝

詐團假「主播沈春華」騙買股　婦險丟300萬...與警合作逮車手

拚命女警騎車上國道抓違規　警「不舉發」籲：考量比例原則

債務喬不攏開車撞議員服務處　「去年才挨告恐嚇」23歲嫌犯收押

獨／死前6天都沒到校！狠父疑打昏6歲兒丟浴缸淹死　園方哀慟

嘉義小黃碰撞機車！擋風全碎側躺路中　運將、騎士雙雙送醫

踩妳的新絲襪！高市府某主任被認證是淫官　自宮拔官提早退休

炸毀水壩兇手找到了？烏總統顧問「點名俄軍指揮官」：已犯戰爭罪

屏東60人圍觀競速釀2死3傷　里港警加強巡守...杜絕飆車歪風

蔡阿嘎被炎上！他揭日本人「普遍4種反應」　不影響台日友好

周曉涵機車肉貼194公分小鮮肉　大方回應緋聞「師生戀找我們演」

董座3年花460萬包養正妹！吵架用這招...成功討回192萬

快訊／民進黨提「性騷防治加強方案」　增設外部救濟管道

芬蘭富豪超速30公里慘收「近400萬罰單」！三度超速駕照被扣10天

連9黑！5月出口361.3億美元　年減14.1%

申講新股動作要快　抽中鏵友益每張賺2.76萬元

水溝救出黑嘴萌汪「燦笑放電」融化全場　10、11日現身送養會找家

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

社會熱門新聞

電鍋版浩克打女友！衝超商狠砸滾燙茶葉蛋釀2傷

媽媽休假載女兒上學遭撞雙亡！丈夫見屍崩潰

5億高中生毒物驗了1000多種　律師喊：採證範圍不夠

王瞳車禍現場照曝！進電視台前「與機車對撞」

女過馬路等18秒沒人讓　慘遭機車撞飛

女警騎車飆國道抓違規　警改口不罰原因曝

獨／保六警騎車上班遇死劫　倒地重創影片曝

屏東死亡競速賽2死3傷　主揪：不敢再辦了

高大成：最可能是氯化鉀殺死高中生

即／志明牛肉拉麵遭惡搞發文　業者提告

RISU瘋傳私密影像　律師：可判10年半

即／自來水管線爆！新莊淹水電線桿也倒了

瑞典坦克駕駛身分曝！猛撞釀「3死1重傷」

屏東試車追撞2死　催油門燒胎畫面曝

更多熱門

相關新聞

政大校友爆作家陳芳明是性騷慣犯　校方：依法秉公處理

政大校友爆作家陳芳明是性騷慣犯　校方：依法秉公處理

台版「me too」運動持續延燒，政大台文所校友、台灣社運人士江昺崙也在個人臉書PO文指控，已退休政大教授、作家陳芳明也是性騷擾慣犯，且台文所學生都耳聞過陳芳明不堪故事，政大今（7日）表示，校方堅定捍衛性別平權，性平會機制完備，一切個案將依照法規秉公處理，未來將持續強化防制性騷擾政策和教育，提供全體師生平等、安全的學習環境。

黃珊珊談性騷　「我任內台北市絕對沒有吃案問題」

黃珊珊談性騷　「我任內台北市絕對沒有吃案問題」

被控性騷挨告王丹今返台　「我不會有任何逃避」

被控性騷挨告王丹今返台　「我不會有任何逃避」

政大師爆「陳芳明」是性騷慣犯　要女學生留心

政大師爆「陳芳明」是性騷慣犯　要女學生留心

二次傷害性騷案被害人　趙怡翔道歉文又炎上

二次傷害性騷案被害人　趙怡翔道歉文又炎上

關鍵字：

高市府色主任性騷女下屬踩絲襪沒界限判賠退休

讀者迴響

熱門新聞

妹子相親帶23個親戚　一頓飯吃掉8.5萬

4公尺巨蟒闖派出所　員警嚇歪求救

電鍋版浩克打女友！衝超商狠砸滾燙茶葉蛋釀2傷

王瞳一早林口出車禍「車頭嚴重毀損」

舒子晨老公「去年底才分手就閃婚」！超正前女友曝

李靚蕾全說了！罕見公開打官司過程　收勝訴通知：想大哭尖叫一場　

男歌手唱一半突消失竟是「衝後台親女友」

一堆人不知道！冷氣遙控器「1神秘按鈕」電費噴爆

陌生男霸占車位！他報警無效「怒焊8鐵柱」圍車

口罩男妻婚變「東區當酒店妹」！火辣裝扮全被拍

舒子晨老公爆是「小1歲排球球星」！超帥真面目曝光　

人妻只穿內褲！尪竟讓大伯直接進房　當場看光

盲眼龍婆預言亞洲爆「毀滅核災」　百萬人亡

女星飯店昏迷送醫身亡！享年32歲

「這種台灣人」別來日本吧　櫻花妹也因中文差被罵三字經

更多

最夯影音

更多
女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴

女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴
基隆男為買炸雞違停路邊　小黃擦撞慘翻肚躺路中！

基隆男為買炸雞違停路邊　小黃擦撞慘翻肚躺路中！

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

和「大貓咪」在林間追逐　真人泰山和老虎親密互蹭

和「大貓咪」在林間追逐　真人泰山和老虎親密互蹭

撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車　「車殼碎片鞭炮式炸噴」3死1重傷

撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車　「車殼碎片鞭炮式炸噴」3死1重傷

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面