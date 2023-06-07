政大校友爆作家陳芳明是性騷慣犯　校方：依法秉公處理

▲台灣社運人士江昺崙指控，已退休政大教授、作家陳芳明是性騷擾慣犯。（圖／摘自陳芳明臉書）

記者許敏溶／台北報導

台版「me too」運動持續延燒，政大台文所校友、台灣社運人士江昺崙也在個人臉書PO文指控，政大退休教授、作家陳芳明也是性騷擾慣犯，且台文所學生都耳聞過陳芳明不堪故事，政大今（7日）表示，校方堅定捍衛性別平權，性平會機制完備，一切個案將依照法規秉公處理，未來將持續強化防制性騷擾政策和教育，提供全體師生平等、安全的學習環境。

台版「me too」運動持續延燒，性騷擾事件頻傳，政大台文所校友江昺崙昨（6日）在臉書指控，指已經退休的政大教授、作家陳芳明也是性騷慣犯，雖然自己不是當事人，也沒有一手證據，但自己就讀政大時，也都耳聞過陳芳明老師不堪故事，並誠意地建議政大撤掉陳芳明人文講座或更名。

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江昺崙在臉書提及，陳芳明「堅持」跟女助理單獨留在山上工作（文院在山上），「堅持」在所上聚會後單獨開車載女助理回家，並帶女助理參加餐會，導致女助理在餐會上被其他賓客口頭吃豆腐，而「堅持」的意思是，旁人（師生）有委婉協助拒絕，但陳芳明不為所動。

不過，也有網友「Rocco Chiou」在PO文底下留言，指江昺崙以「我耳聞過、我不是當事人、我沒有第一手證據」就做出嚴厲指控。「請問我們要怎麼知道要相信誰？」

《ETtoday新聞雲》尚未取得陳芳明回應。

不過，政大今天表示，校方的性平會機制完備，一切個案將依照法規秉公處理，政大堅定捍衛性別平權，未來將持續強化防制性騷擾政策和教育，提供全體師生平等、安全的學習環境。