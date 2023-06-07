黃珊珊談性騷　「我任內台北市絕對沒有吃案問題」

▲前台北市副市長黃珊珊。（資料照／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／台北報導

政壇性騷案連環爆，人在日本的前台北市副市長黃珊珊有感而發，透露自己過去擔任性騷擾防治委員會主任委員，審查案件的過程，「在我任內，台北市性騷擾案件每一件都經過非常嚴謹的討論與審議，絕對不會有吃案問題」，問題是當被害人如果沒有申訴，就無法進調查審議程序，更難懲罰加害人，呼籲受害者要勇敢站出來。

黃珊珊正陪同民眾黨主席柯文哲訪日，對於台灣政壇的性騷風暴，她想起在副市長任內擔任性騷擾防治委員會主任委員，有十多位委員分組調查各項性騷案，就如檢察官辦案一樣，要調錄影帶、約談兩造當事人，客觀評斷性騷案是否成立，其中最多的是捷運或公車的申訴案，委員非常認真不厭其煩的撰寫調查報告，之後提到大會表決，有些很難判斷，還會發生委員意見不同辯論的情況。

對於吃案，黃珊珊說，職場性騷案會由雇主先行調查，這就是原因。如果在公車或捷運上，報警就可以了，反而是職場的案件很難有公正的第三方介入，常常就會發生類似民進黨內行政幹部壓案的狀況，尤其大家都為五斗米折腰，不願影響工作或職場氣氛，加害者往往肆無忌憚。

黃珊珊表示，性騷擾無所不在，重點在於要讓加害人知道，被害人有相當安全的申訴管道，他的行為被申訴會被公開甚至懲處，才能嚇阻此類不當行為。當然，保護被害人勇敢站出來指控性騷行為，也有必要保障他的工作權。現在這些案件，顯然都漏了這個最重要的保護關卡，建立第三方監管機制，保障被害人的工作權，可能才能讓性騷案件從職場消失。

黃珊珊也分享，大家都問她有沒有被騷擾過，「我出社會就當了律師，後來又當議員和副市長，大概沒人敢騷擾我吧，就算有，也會怕我提告吧！保護好自己，別讓壞人得逞！」

黃珊珊感嘆，造后者那部戲裡面被性侵還被推下樓的女秘書，希望真實世界別有這樣的悲劇。希望受害者都能站出來。