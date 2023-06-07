被控性騷挨告王丹今返台　「我不會有任何逃避」

▲受害者出面控訴遭民運人士王丹強吻。（圖／記者黃國霖攝）

記者皮心瑀／台北報導

無黨籍台北市議員林亮君的前助理出面指控知名民運人士王丹在飯店內強吻他、強暴未遂。王丹第一時間回應該事並不存在；受害者進一步公布證據，要求對方6日道歉，而今期限已過，受害者今（7）日將提告。對此，王丹表示，剛剛已返回台灣，坦誠面對司法檢視，「我不會有任何逃避」。

受害者控訴，王丹9年前邀他去美國，在紐約某飯店強吻他，「一時之間我還沒反應過來，王丹便把我推到床上，持續強吻，並試圖解開自己的衣褲，我當時嚇到不知該作何反應，情急之下，我將王丹推開，並說來美國前肛門處因為肛門廔管才剛開刀完，還沒復原，請他不要這樣。」

王丹當時回應，「性騷」之事完全不存在，更稱受害者爆料的時間點是故意的，還特別強調的，希望政治圈人士對他如何如何，這樣的表述，其實已經說明了問題。

面對受害者提告，王丹說，事情爆發五天，正是他在美國最繁忙的時刻，完全無瑕全面細緻處理指控一事，希望外界可以理解。現在終於可以抽出一些時間了，未來會針對外界的一些說詞，尋找合適的時機和方式做出完整的說明。

王丹強調，多年來，Me too運動在世界各地風起雲湧，代表個人權力的伸張獲得進一步的深化，這是令人鼓舞的事情，也是他個人非常支持的社會進步事業，他也早就有一些尚待整理出來的思考。這一次正好有機會藉由他的個案，期待與能夠理性討論問題的社運團體及各界朋友交換意見，完整表達或修正他的立場。

王丹指出， 在斯坦福大學胡佛研究所的五個月，對中國內部情勢演變，台海危機的可能走向，以及國際社會未來應當採取的援助方式等等攸關台灣命運的問題，收穫極大。但目前他先全力面對司法檢視，以免外界指責轉移焦點。但官司結束之後，他把他的觀察，擔憂和警告，向台灣社會公開提出。

至於清大做出停止他的授課一事，王丹表示，他原本計畫爭取續聘，繼續開課講授中國問題，但鑑於面對司法，需要大量的時間和精力，他已經向清大社會所正式撤回申請，這是遺憾，無奈但不得不的選擇。

王丹說，過去二十多年，每次飛機在桃園機場降落，他都有一種回家的興奮感覺，但這一次沒有，取而代之的的，是滿滿的感慨和淡淡的感傷。「感謝外界的關注，祈願天佑台灣。」