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大陸 大陸焦點 特派現場

北京高考生5.8萬人　警車清晨護試卷分送2029個考場

▲北京海澱公安分局押運高考試卷前往各考場。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲北京海澱公安分局押運高考試卷前往各考場。（圖／翻攝澎湃新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸2023年高考正式登場，全國報名考生達1291萬人，較2022年增加98萬人，再創歷史新高。為保障考生公平，避免試題洩漏，北京市公安局海澱分局今（7）日清晨便派出大批警力，從5點半起，協助押運高考試卷前往各考場。每輛車上還裝有智慧試卷追蹤系統，從進入車輛、起運、送達考點，全程都會即時回傳考試中心。

▲北京海澱公安分局押運高考試卷前往各考場。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，今（2023）年北京市參加6月高考考生共計5.8萬餘人，全市設18個考區，100個考點、2029個考場。其中，海澱區有14000餘名考生，約佔全市的四分之一，居北京全市之首。

海澱公安分局高校內保支隊副支隊長徐子文表示，「前期，試卷在分局的協助押運下送入區考試中心保密室，保密室在考前都進行了嚴格的安全檢查，整個高考期間，會有民警24小時值守。」

據了解，2023年北京高考將於7日至10日進行，其中，7日至8日為全國統一高考時間，科目為語文、數學、外語3門；9日至10日為普通高中學業水平等級性考試時間，科目為思想政治、歷史、地理、物理、化學、生物6門，考生自主選擇3門參加考試。

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