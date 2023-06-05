考場如戰場！　陸高中家長「萬人雨中送行」88輛遊覽車載考生出征

記者魏有德／綜合報導

大陸2023全國高考（高中升大學的考試）將於6月7日及8日舉行。為方便學生們前往考場，安徽六安毛坦廠中學特別安排88輛遊覽車載送考生，家長和親友們也自發性的從校門口順著街道，在路邊幫孩子們加油打氣。從空中鳥瞰，車輛和傘花形成一幅「萬人雨中送行」的壯觀場面，引以外界關注。

▲安徽六安毛坦廠中學派出88輛遊覽車載考生前往考場，道路兩側萬人雨中送行。（圖／翻攝微博，下同）

根據大陸教育部公布的數據顯示，2023年的高考考生報名人數衝上1291萬人，為歷屆最多。學生在考前壓力增加，家長也更加緊張。不過，為了爭取好成績，毛坦廠中學循往例，安排「吉祥數字」88輛遊覽車送考生趕赴考場備戰，同時，領頭的首輛車牌號碼還是「91666」，希望考生「就要666（順利）。

據了解，毛坦廠中學是一間在大陸全國小有名氣的學校，尤其在升學教育上相當嚴謹，每年都會吸引不少「復讀生」（重考生）慕名而來就讀。不僅如此，由於大陸規定，高考考場多半會選在縣級政府所在地，毛坦廠鎮高中每年送考生「出征」的情景也成為該校特色。

毛坦廠中學是一所以「升學」為核心的高中，雖然高考成績相當理想，在安徽省內可以說是名列前茅，但也因此被外界稱為「亞洲最大高考工廠」。此外，毛坦廠中學還有一群陪讀媽媽，這批家長為了孩子們的未來，放棄個人的生活及事業，從白天監督課業到晚上洗衣做飯，完全承擔孩子們的照顧重任。