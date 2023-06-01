陸今年1291萬人報名高考　再創歷史新高

▲大陸高考盛況。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸2023年全國高考報名人數為1291萬人，比去年增加98萬人，再次創下歷史新高。大陸教育部強調，將會同公安部、工業和信息化部等部門聯合打擊作弊，尤其是利用手機等通信設備作弊的行為。

大陸教育部提到，將嚴格規範考試管理，指導各地進一步健全考務管理工作制度，健全考務工作人員管理、試卷印製、試卷運送與保管、考試實施、安全保密等工作規範要求，保障考試招生公平、安全、科學、規範。

▼疫情期間，考生得接受核酸檢測。（圖／CFP）



大陸教育部指出，將會同公安部、工業和信息化部等部門聯合開展打擊作弊專項行動，將防範手機作弊作為重中之重，多措並舉，綜合施策，指導各地強化人防、物防、技防等措施，嚴格入場安檢規範，強化考場監考巡考，嚴厲打擊利用手機等通信設備作弊行為，「對於在高考中存在作弊行為的考生和人員，將依法依規嚴肅處理，堅決維護高考的公平公正。」

大陸教育部還說，將會同國家衛生健康委、國家疾控局等部門，指導各地深入總結以往經驗做法，堅持科學精準防疫，精準落實「乙類乙管」等要求，完善方案預案，針對不同考生情況分類設置考場，備足備用考場和工作人員，做好考生和工作人員考前健康監測，細化防疫措施，及時發布考試防疫要求。