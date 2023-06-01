　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸今年1291萬人報名高考　再創歷史新高

大陸高考。（圖／CFP）

▲大陸高考盛況。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸2023年全國高考報名人數為1291萬人，比去年增加98萬人，再次創下歷史新高。大陸教育部強調，將會同公安部、工業和信息化部等部門聯合打擊作弊，尤其是利用手機等通信設備作弊的行為。

大陸教育部提到，將嚴格規範考試管理，指導各地進一步健全考務管理工作制度，健全考務工作人員管理、試卷印製、試卷運送與保管、考試實施、安全保密等工作規範要求，保障考試招生公平、安全、科學、規範。

▼疫情期間，考生得接受核酸檢測。（圖／CFP）

▲▼大陸2021年高考。（圖／CFP）

大陸教育部指出，將會同公安部、工業和信息化部等部門聯合開展打擊作弊專項行動，將防範手機作弊作為重中之重，多措並舉，綜合施策，指導各地強化人防、物防、技防等措施，嚴格入場安檢規範，強化考場監考巡考，嚴厲打擊利用手機等通信設備作弊行為，「對於在高考中存在作弊行為的考生和人員，將依法依規嚴肅處理，堅決維護高考的公平公正。」

大陸教育部還說，將會同國家衛生健康委、國家疾控局等部門，指導各地深入總結以往經驗做法，堅持科學精準防疫，精準落實「乙類乙管」等要求，完善方案預案，針對不同考生情況分類設置考場，備足備用考場和工作人員，做好考生和工作人員考前健康監測，細化防疫措施，及時發布考試防疫要求。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
礁溪飯店裝針孔抓到了！竟是「約砲自拍」忘記帶走
《黑暗榮耀》大學版！　男大生系館頂樓遭打到腦震盪
親綠插畫家爆性騷！小模繩縛照外流　淚：反被檢討
李坤城兒斥「厝都讓惡人巧取」！　心疼阿公80歲還做管理員
性騷導演曾入圍金鐘獎！車上伸狼爪　她痛揭恐怖過程
不是邊充邊用！　害iPhone電池短命「關鍵曝」
快訊／租屋29樓墜下慘死　家人驚：昨天才剛搬來　
就是現在！foodpanda現折150元　免費30次外送
「人選之人」真實版！綠營爆性騷　受害人被反問：妳怎不叫出來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

人均不到2千！妹子捧場好友餐廳「結帳噴3萬↑」看明細悶爆：超盤

陸今年1291萬人報名高考　再創歷史新高

雲南彝良山洪暴發致3死1失聯　泥沙洪流沖校園356名學生受困

奪牌舉五星旗被罵爆　李東憲：不怕打壓「想在大陸開道館」

三寶油門當剎車！母女校門口遭夾殺「壓死在牆上」　爸親眼目睹崩潰

陸記者採訪遭痛毆　施暴者曝光「全是警察」

陸「辣媽團」慶祝兒童節大跳「Nobody」　旗袍短裙驚呆眾人

27歲女孩接手祖傳「民國時期危樓」　「修舊如舊」花百萬人民幣改造

蘋果稱筆電晶片最快　北京斥「虛假廣告」開罰87萬

掛號看名醫！醫生「講20分鐘電話」不看診　他怒：一直叫我等一等

砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險

韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

衣櫃有鬼是真的？童年恐怖夢魘再現　《鬼出櫃》睡前千萬別看床底...

黃仁勳曝穿皮衣不用想配色　裡面沒裝散熱器：我很Cool

豐原眼鏡男疑喝醉尾隨逞凶！　國中生遭酒瓶K頭狂喊對不起

隋棠7歲兒遭同學說「腿好細」　「拒穿短褲」老公Tony反應超極端XD

「摸奶飲料店」開7天出事 附近店家目睹男客被帶進

人均不到2千！妹子捧場好友餐廳「結帳噴3萬↑」看明細悶爆：超盤

陸今年1291萬人報名高考　再創歷史新高

雲南彝良山洪暴發致3死1失聯　泥沙洪流沖校園356名學生受困

奪牌舉五星旗被罵爆　李東憲：不怕打壓「想在大陸開道館」

三寶油門當剎車！母女校門口遭夾殺「壓死在牆上」　爸親眼目睹崩潰

陸記者採訪遭痛毆　施暴者曝光「全是警察」

陸「辣媽團」慶祝兒童節大跳「Nobody」　旗袍短裙驚呆眾人

27歲女孩接手祖傳「民國時期危樓」　「修舊如舊」花百萬人民幣改造

蘋果稱筆電晶片最快　北京斥「虛假廣告」開罰87萬

掛號看名醫！醫生「講20分鐘電話」不看診　他怒：一直叫我等一等

黃仁勳明見鴻海、台積電高層　電腦展逛華碩畫面曝光

不要哭！兄弟輸球悲傷無助？小球迷哭慘了

永豐金Q1獲利創新高　總座看好後市「逐季走高」

人均不到2千！妹子捧場好友餐廳「結帳噴3萬↑」看明細悶爆：超盤

6月機票優惠！台灣虎航全線899起明開賣　飛首爾免費托運行李+1件

玉山行青年營6月中旬開放報名　挑戰玉山主峰、培養護山團隊精神

找早餐店闆娘幫跑紅白帖　花蓮副議長A助理費129萬...認罪換免囚

焦糖急了：民進黨準備複製2018潰敗！　曝勝敗關鍵

六月嘆教養困難「媽媽、老婆最難當」　為家庭讓步變無敵鐵金剛

喜歡「排休or見紅休？」　過來人答案很誠實：沒休息到的感覺

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

大陸熱門新聞

三寶油門當剎車！母女校門口遭夾殺頂死在牆上

妹子16秒換6張臉　網友驚：只有馬甲線是真的

她摔倒包包打翻！「大量保險套」撒滿地超尷尬

5塊餅4兄弟分怎整除？學童答案超心疼

驚悚8秒！陸男站斑馬線邊聊天遭撞死

陸「辣媽團」慶祝兒童節大跳「Nobody」 旗袍短裙驚呆眾人

陸網紅傳遭下藥賣到KK園區！本尊現身受訪揭現況

掛號看名醫！醫生「講20分鐘電話」不看診

賴清德稱想和習近平晚餐　中國外交部回應

27歲女孩接手祖傳「民國時期危樓」 「修舊如舊」花百萬人民幣改造

19歲女大生遭霸凌墜樓亡！加害者傳保送熱門科系

陸記者採訪遭痛毆　施暴者竟「全是警察」

大紅龍魚奪世界冠軍！能換一間房身價非凡

新人上班第二天秒提離職…慘遭經理當場毆打

更多熱門

相關新聞

專技高考營養師考試　4/11受理報名

專技高考營養師考試　4/11受理報名

考選部公告112年第2次專技高考營養師、護理師、社會工作師考試、112年專技高考法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師、公共衛生師考試、高等暨普通考試驗光人員考試，於4月11日起受理報名，並於7月29至31日舉辦。

女友準備高考「一聽男友有房」　放假狂玩：不用努力了

女友準備高考「一聽男友有房」　放假狂玩：不用努力了

國家驗光師專技高考全國前30名華醫佔3成多

國家驗光師專技高考全國前30名華醫佔3成多

一年期志願役「月領5萬」比高考爽！網2點搖頭

一年期志願役「月領5萬」比高考爽！網2點搖頭

曾是高考公務員　吳明勇為子考證照奪榜首

曾是高考公務員　吳明勇為子考證照奪榜首

關鍵字：

高考

讀者迴響

熱門新聞

李佳穎被求婚成功！　嫁小9歲羊肉爐老闆：我很幸福

5億高中生配偶「從容走樓梯下10樓」　原因曝光

她扛父490萬債務　銀行18年收638萬元利息

快訊／林飛帆有收到性騷案報告　坦承疏忽當事人不走申訴背後原因

T.O.P正式切割BIGBANG「塗掉團名」：早就退了

全台薪資排行前3名出爐！第1不是醫師

南韓名模癌逝「瞞病情走伸展台」　好友崩潰收死訊：原諒我躲著妳

三寶油門當剎車！母女校門口遭夾殺頂死在牆上

愛貓僵硬躺紙箱不動了　媽吐4字真相

5億高中生最後畫面曝光　他：驗出新事證

5星座女最容易被騙砲　獅子座連錢都難守

日夫妻拍18禁片2年撈5億？網曝秘辛：賺很大

夏天必吃1水果！被讚是「天然威而鋼」

外送員脫口一句話 小鐘尷尬了

陳建州親妹重病住院24天　「等器官移植才有機會」

更多

最夯影音

更多
砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險

砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險
韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面