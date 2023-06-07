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花蓮縣府率團拜會帛琉政要　力邀參加原住民族聯合豐年節

▲花蓮縣明良臻處長（右前二）代表花蓮縣首次與Eyos Rudimch州長（右前三）及州議長Millan Isac會面。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣明良臻處長（右前二）代表花蓮縣首次與Eyos Rudimch州長（右前三）及州議長Millan Isac會面。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

台灣日前攜手太平洋友邦帛琉共和國舉辦國際馬拉松比賽，賽事圓滿成功，花蓮縣政府民政處長明良臻率領縣府參訪團展開一系列的友好訪問。5日依序拜會帛琉總統惠恕仁、眾議長安薩賓、參議院副議長Kerai Mariur及科羅州州長Eyos Rudimch等政要，介紹花蓮人文風貌與觀光盛會，也期盼雙方人民常相往來、深化產業合作，互利互惠共創雙贏局面。

花蓮縣政府參訪團拜會帛琉總統、參議院長、眾議院長及議員，會中詳細介紹花蓮縣的特色與優勢，花蓮擁有延綿壯闊的山海廊帶和獨特的原住民文化，豐富的觀光資源及文化內涵值得國際旅人細細走訪，國人引頸期盼的2023花蓮縣原住民族聯合豐年節將於7月21日至23日盛大展開，明處長特別代表徐縣長邀請帛琉共和國、科羅州的友人到花蓮共襄盛舉，感受台灣在地的山海視聽饗宴。

▲花蓮縣明良臻處長（右前二）代表花蓮縣首次與Eyos Rudimch州長（右前三）及州議長Millan Isac會面。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣明良臻處長致贈惠恕仁總統花蓮特色紀念品。

明良臻也分享，花蓮縣經認證的有機耕作面積高居全國之冠，專業的農業技術帶動花蓮產業轉型，有機農業為負碳產業，具有土壤碳匯的效果，配合聯合國17項SDGs永續發展指標，花蓮縣全額補助有機驗證費用，同時也補助有機資材、租地、溫網室設施等，促進農友轉型為有機生產，並以有機耕作面積每年成長 10% 為目標，拓展到文旦柚、苦茶、咖啡等多元的有機作物，為土地有機轉型努力。

參訪團接續訪問姊妹市科羅州，與會人員包括科羅州州長Eyos Rudimch、州議長Millan Isack，科羅州於2020年與花蓮縣締結姊妹市，席間多位州議員表示曾親身到訪花蓮，並留下深刻的印象。雙方代表在會談中積極交換意見，議題聚焦於高等教育學生的交換留學，縣府希望爭取更多的國際交流機會，豐富花蓮學子的學術知識和人生經驗。

花蓮縣政府表示，感謝中華民國外交部為台帛共榮交流夯實深厚基礎，希望通過這次訪問，花蓮縣能開展更多的文化、觀光、教育和農業領域的交流合作，促進雙方的互利共贏。
 

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