年度盛事！花蓮原住民族聯合豐年節　特色美食攤位熱鬧招募中

▲花蓮「原住民族聯合豐年節」是全台原住民的年度盛事。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮「原住民族聯合豐年節」廣邀設籍花蓮縣，年滿二十歲以上具原住民身分之手工藝、美食、農特產及伴手禮業者共同前來參與設攤，以呈現國際花蓮原住民文化多元樣貌，同時展現在地部落產業多元特色，活絡原鄉經濟，並期待邀請更多民眾親身造訪體驗現場熱鬧氛圍。

縣府原住民行政處表示，花蓮縣不僅是南島語系的發源地，更是透過原住民族文化藝術的連結、論述與建構，持續深化在地原住民族精神的指標。

縣長徐榛蔚重視在地部落，並宣揚最初的南島文化，今年度聯合豐年節將以「南島的故鄉」為主軸，更特別邀請榮獲2022 Heiva i Tahiti舞蹈的職業組冠軍-Hei Tahiti舞團一同前來舞藝交流共襄盛舉。藉由此次的合作分享，不僅展現持續推動「花蓮走向國際，世界走進花蓮」的決心，更期待帶給親臨現場的民眾國際級的樂舞饗宴。

▲聯合豐年節提供手工藝、美食、農特產及伴手禮業者設攤，呈現原住民文化及地部落產業特色。

原住民行政處鄧凱倫科長表示，原住民族聯合豐年節預計於今年7月21至23日為期3天辦理，開放抽籤名額為110個展售攤位。報名時間自5月22日（星期一）至6月2日（星期五）下午5時止，歡迎各鄉鎮原民在地美食特色攤商朋友踴躍報名。

▲歡迎年滿20歲以上具原住民身分之手工藝、美食、農特產及伴手禮業者報名設攤。

相關招商簡章及報名表請上「花蓮縣政府原住民行政處/本處公告」網頁下載(https://ab.hl.gov.tw/zh-tw/Home/Index)。

報名方式申請人親送或郵寄（以郵戳為憑）至原民處部落經濟科招商聯絡窗口（地址：花蓮市民權路123號）。