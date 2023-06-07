放了義式肉丸+新鮮蔬菜！　最新「BBQ植物肉丸披薩」開吃了

▲最新「BBQ植物肉丸披薩」開吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

素食主義者有新選擇了！人氣速食品牌「拿坡里」強勢攜手台畜品牌「NO MEATING一植肉」推出全新「BBQ植物肉丸披薩」，選用厚酥披薩搭配100%植物肉的義式肉丸，再淋上香氣十足的BBQ醬，打造濃郁滋味，即日起限時開吃。

▲厚酥披薩搭配植物肉的義式肉丸、BBQ醬，香氣十足。

「拿坡里X一植肉」聯手推出「BBQ植物肉丸披薩」，特意使用厚鬆披薩餅皮加入植物肉丸、蔬菜，再搭配BBQ醬打造濃郁口感，每一口都能吃到多汁肉丸滋味及炭烤香氣，素食者肯定要搶吃一波，即日起至7月18日限定開賣，提醒該披薩非純素餐點，內含有五辛（洋蔥、蒜）及起司，請消費者多加注意。

▲必勝客「1公尺巨飽盒」重磅回歸。

另，必勝客2022年首度推出「1公尺派對巨飽盒」近日也升級再回歸，集結10大人氣美食一口氣塞進長1公尺的紙盒當中，這次裡頭的方形比薩首度換上沒有邊的「底特律無邊脆皮比薩」，主要使用加量起司烤出酥脆口感，且開放搭配各種經典口味，且無邊比薩目前也只在「1公尺派對巨飽盒」才吃得到，肯定要搶嚐鮮。

必勝客「1公尺派對巨飽盒」除內含3份方形比薩外，還有2款口味任選紙包筆管麵或飯，以及5樣高人氣熱烤副食包括BBQ烤雞（8翅8腿）、薯金幣40個、德國芝心腸8個、麻糬QQ球（巧克力）8個和黃金和風鱈魚塊8個，超澎湃組合即日起於全門市開賣，全台只有1萬份。