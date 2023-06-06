首創玉米濃湯軟糖！超商「異國零食新品」一次看　小小兵海苔超Q

▲7-11開賣全新異國零食。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

在家就是要吃零食！就有超商開賣全新一系列「異國零食」，不僅有超可愛的小小兵包裝酥脆海苔，還有吃得到獨特3層口感的梅子／巨峰葡萄風味軟糖以及前所未見的玉米濃湯口味軟糖；為慶祝新品上市，即日起至6/13止，指定品項可享「任選第2件6折」。

7-11開賣一系列「異國零食」新品，首推「韓國minions酥脆海苔9入」（照燒醬／海鹽），可愛的小小兵包裝超吸睛；「CROWN楓糖脆果」以玉米鹹香的酥脆餅體搭配甜味楓糖；「KAMUKAMU梅子／巨峰葡萄風味軟糖」吃得到獨特3層口感；「澳洲DJ-A厚切薯條 煙燻蒜辣」細緻厚切馬鈴薯口感搭配煙燻蒜辣口味，越吃越涮嘴。

▲韓國minions酥脆海苔有海鹽、照燒醬口味。



▲「味覺糖-玉米濃湯風味軟糖」吃得到乾燥玉米粒。



「日本Alfort巧克力餅乾」有黑巧克力與牛奶巧克力口味，香濃的巧克力中間包裹著香脆餅乾夾心，雙重口感一次滿足；「日本豆乳威化餅乾」使用日本國產大豆磨成的豆乳與黃豆粉製成，口感鬆脆、豆香十足；「味覺糖-玉米濃湯風味軟糖」為前所未見的玉米濃湯口味，還添加北海道乾燥玉米粒，越嚼越好吃；「味覺糖-不給撕軟糖麝香葡萄風味」使用高級晴王麝香葡萄果汁打造人氣口味。

▲日出茶太限時買1送1。（圖／日出茶太提供）

6月6日為「Chatime International Service Day日出茶太國際公益日」，日出茶太特意祭出限時「買1送1」優惠，即日起至6月8日凡於全門市購買「太極厚茶拿鐵」即可免費多喝1杯，且期間販售太極厚茶拿鐵品項之所得也將全數捐出給社團法人中華民國自閉症總會、社團法人臺灣自閉兒家庭關懷協會，作為自閉兒及其家庭輔導基金，盼號召民眾一起來喝飲料做愛心。