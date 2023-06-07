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柯志恩突曬「20歲美照」激像這位華人影后　2.4萬網友讚爆

▲▼柯志恩20歲的照片，被網友讚像是鞏俐。（圖／取自Facebook／柯志恩）

▲柯志恩20歲的照片，被網友讚像是鞏俐。（圖／取自Facebook／柯志恩）

記者林彥臣／綜合報導

社群網站近日瘋傳「#秀出你的20歲」挑戰，國民黨智庫執行長柯志恩在5日深夜也參加挑戰，PO出自己的20歲照片，被網友大讚像是「威尼斯影展」首位華人影后鞏俐。照片PO出24小時左右，已有2.4萬人按讚。柯志恩臉書發文表示，「突然看到大家都在回憶20歲，轉頭一看，架子上的照片不正是我讀政大二年級的時候嗎！」

柯志恩說，「當時為了協助念美術系的高中同學，繳交人像攝影的作業，我只好擺出可能這輩子唯一溫柔婉約的樣子來拍照，其他都是大笑，上不了檯面！
沒有美肌、沒有妝容的20歲，有的只是追逐夢想的腳步，致我們單純美好的20歲！」

▲▼李秀媛加碼曬柯志恩26歲的照片。（圖／取自Facebook／李秀媛的綺麗世界）

▲李秀媛加碼曬柯志恩26歲的照片。（圖／取自Facebook／李秀媛的綺麗世界）

知名主持人李秀媛還在留言處，加碼PO出過去與柯志恩主持節目的照片。柯志恩親自回答，當時應該是26歲。

突然看到大家都在回憶20歲，轉頭一看，架子上的照片不正是我讀政大二年級的時候嗎！ 當時為了協助唸美術系的高中同學，繳交人像攝影的作業，我只好擺出可能這輩子唯一溫柔婉約的樣子來拍照，其他都是大笑，上不了檯面！ 沒有美肌、沒有妝容的20歲，有的只是追逐夢想的腳步，致我們單純美好的20歲！ #20歲

柯志恩發佈於 2023年6月5日 星期一

網友留言表示，「是鞏俐」、「柯教授好像鞏俐好美喔」、「這樣最美！真實又單純的知性美少女」、「柯志恩老師年輕時太美了吧，真的是美人一個」、「柯教授學生時代像極了鞏俐、好有空靈感真的好美」。

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