「答案還是沒有」！　柯志恩婉拒當侯友宜副手：會有更好人選

▲國民黨智庫執行長柯志恩。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

新北市長侯友宜5月17日獲國民黨徵召以後，不斷有各式副手傳聞，日前侯私會前台大校長管中閔，事後管卻透過臉書直言沒意願。國民黨智庫執行長柯志恩也是熱門副手人選之一，但她今（25）日被問到此事亦表示，「沒有！答案還是沒有！」她並否認跟侯友宜理念不合，只是認為有更好的人選，現階段就是以智庫的角色協助提出政策。

侯友宜23日於臉書貼出與管中閔暢聊的合照，稱「教育與經濟，是撐起台灣的脊梁！」讓不少人以為副手人選就是管。未料，管隨即公開否認，直言自己沒有意願參與任何選舉，「總以小人之心度君子之腹的妄人們可以休矣！」

國民黨智庫執行長柯志恩也是熱門副手人選之一，她今天主持「國家新政重返執政」啟航記者會，會後被問到副手議題。她表示，國民黨一定會提出非常具有國際觀、各方面條件都非常好的副總統人選，所以她說：「沒有！答案還是沒有！」

至於有何推薦人選？柯志恩說，現在目前國民黨最大的問題，就是要先好好提出更完整的政策，這才是整個總統大選中智庫一個角色，那智庫會盡量扮演好，這也是今天開這個記者會最主要目的。

另外，柯志恩為何不願意跟侯友宜搭配，難道是理念不合？柯志恩對此予以否認，並解釋只是認為會有更好的人選出來。她並強調，目前因為侯友宜才剛被徵召，所以目前為止就是以智庫的角色，提出所有最具體的政策；那至於他副總統的人選，相信國民黨及侯友宜團隊應該會有更廣泛的的徵詢，不急於在這個時候來公布，更沒有理念不合的問題。

此外，被問到「侯郭配」的可能，柯志恩對則直言，這是黨主席朱立倫的任務，他會取得最大的一個公約數，讓台灣人民能過更好的日子，下架非常貪污腐敗的民進黨，這是非常多人的期望，國民黨有自己該面對的挑戰，大家會很努力做好整合的工作。