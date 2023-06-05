全台旅宿業缺工超過萬人　專家曝2大問題

記者黃翊婷／綜合報導

觀光飯店業缺工超過萬人，甚至曾出現飯店總經理也要去鋪床的奇景。花蓮縣旅館公會理事長張琄菡表示，據統計，旅宿業光是1個職位就要花上半年才能補上適合的人，目前業界面臨2個問題，分別為求職人少、新人做不久，這不是丟錢或拉高薪資就能解決的問題。

▲旅宿業受到疫情衝擊，缺工問題嚴重。（示意圖／ETtoday資料照）

觀光飯店缺工問題從去年年底便陸續有相關新聞浮上檯面，不少原本從事旅宿業的人員受到疫情衝擊，紛紛轉行改做外送或其他行業，因此一度出現飯店總經理去鋪床、高階主管跳下第一線幫忙打掃房間等奇景，還有業者從去年10月起就沒收到半張履歷表。

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針對旅宿業缺工問題，除了勞動部協助媒合之外，交通部長王國材也曾在今年2月初表示，缺工以及薪水差異的部分，短期將由政府補貼，目前已把薪資補助方案納入擴大觀光客方案中，預估將薪資補助將維持1年。

根據《中國時報》報導，雖然勞動部推動專案，媒合率卻很低，花蓮縣旅館公會理事長張琄菡表示，據統計光是1個職位就要花上半年才能補上適合的人，旅宿業目前正面臨2個現實問題，分別為求職人少、新人做不久，這些都不是丟錢、拉高薪資就能解決的；高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨也指出，其實國人對於從事房務工作的意願很低，勞動部對勞動力市場還不夠了解。