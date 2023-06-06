松山機場「第二航廈美食商場」開幕！入駐商家一次看

▲松山機場第二航廈美食商場今日開幕。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

松山機場第二航廈美食商場今日開幕，共引進11大餐飲品牌，商場內店家包括便利超商7-11、連鎖咖啡廳星巴克、速食餐廳摩斯漢堡等，今明兩日消費299元以上可換限量鑰匙圈，另本月底前持icash2.0於松山機場內指定櫃位消費，享交易金額之5% OPEN POINT點數回饋。

松山機場第二航廈美食商場引進11大餐飲品牌，包括復興航棧、摩斯漢堡、五花馬、順成蛋糕、二師兄肉羹、海瑞貢丸、頂呱呱、uMeal 優膳糧、JK廚房、COMEBUY、星巴克。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼松山機場第二航廈美食商場引進11家餐飲品牌。（圖／記者李宜秦攝）

國門解封，今年航班已陸續恢復，出入境旅客數大增，松山機場商場今年累積來客數較去年同期增加三成。統一超商自2020年起經營松山機場第二航廈美食商場，主以一樓及三樓提供旅人服務，今年首度擴增二樓空間，預計帶給旅人更豐富的生活體驗。

為歡慶「松山機場第二航廈美食商場」改裝開幕，6月6日起開幕首2日2樓美食商場單筆消費滿299元，即可兌換松山機場限定「旅途平安行李飛拆鑰匙圈」 (限量300個，送完為止)。

而6月30日前持icash2.0於松山機場內指定櫃位消費，享交易金額之5% OPEN POINT點數回饋，活動期間每卡回饋上限500點OPEN POINT點數，活動贈點於7月底前匯入；此外foodomo美食新用戶首購五折，外帶外送再享九折優惠，單筆需消費滿200元，最高可折150元，活動至112.8.31止。