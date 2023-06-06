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白飯淋醬油就吃⋯暑假來了=餓肚子！企業募集「食育箱」助偏鄉童

▲▼暑假來了=沒飯吃！佳格食品集團與博幼基金會合作，推出「以愛灌溉食育箱」 ，開放民眾每認捐一份，就加碼再捐一份，目標照顧5千名偏鄉童家庭。（圖／業者提供）

▲對於身在沒有超商、一天兩班公車的偏鄉來說，暑假來臨意味著失去營養午餐保護傘。（圖／業者提供，下同）

記者林育綾／台北報導

暑假即將到來，許多學童都相當開心規劃假期；不過對於身在沒有超商、一天兩班公車的偏鄉來說，暑假來臨意味著失去營養午餐保護傘，就有弱勢童常常把白飯配醬油、泡麵、零食餅乾當作一餐，時常忍受飢餓。佳格食品集團與博幼基金會合作，推出「以愛灌溉食育箱」 開放民眾每認捐一份，就加碼再捐一份，目標照顧5千名偏鄉童家庭。

▲▼暑假來了=沒飯吃！佳格食品集團與博幼基金會合作，推出「以愛灌溉食育箱」 ，開放民眾每認捐一份，就加碼再捐一份，目標照顧5千名偏鄉童家庭。（圖／業者提供）

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▲佳格食品集團與博幼基金會合作，推出「以愛灌溉食育箱」 目標照顧5千名偏鄉童家庭。

佳格表示，過去3年致力於偏鄉兒童鈣質教育，捐贈百萬瓶牛奶到偏鄉，如今將計畫升級，推出「以愛灌溉食育箱」，攜手博幼基金會，目標將總價值900萬的食育箱送進偏鄉，照顧超過5000名弱勢兒童暑假營養缺口。

消費者在佳格自營電商「佳格健康GO」網站，認捐一份「以愛灌溉食育箱」，佳格將加碼再捐一份；同時，消費者至實體通路購買「福樂一番鮮」1830ml系列，佳格也承諾將提撥銷售總額10%，作為以愛灌溉營養物資籌備款。

▲▼暑假來了=沒飯吃！佳格食品集團與博幼基金會合作，推出「以愛灌溉食育箱」 ，開放民眾每認捐一份，就加碼再捐一份，目標照顧5千名偏鄉童家庭。（圖／業者提供）

▲民眾認捐一份「以愛灌溉食育箱」，佳格將加碼再捐一份。

許多偏鄉孩童因為父母在外地工作，加上貧困，「煩惱下一餐」成了他們最艱難的暑假作業。就讀國小四年級的小興（化名），平日靠著打包學校營養午餐回家，填飽自己和弟弟的肚子，暑假來臨也意味著不知如何張羅三餐。還有孩童小紋（化名）、小杰（化名）也經常吃白飯配醬油、泡麵加蛋、零食餅乾來作為一餐。

博幼基金會執行長陳良枝表示，博幼調查發現直到近幾年，仍有高達4成的偏鄉弱勢兒童，曾經餓肚子、煩惱下一餐，偏鄉受輔導孩童對比全台一般學童，不僅熱量攝取過多，維生素礦物質更嚴重不足，嚴重影響孩子學習的專注力。多數孩子不了解零食、糖果對身體健康的影響，沒有正確的營養提醒，便宜、好吃的零食成為多數偏鄉弱勢兒童的暑假正餐。

▲▼暑假來了=沒飯吃！佳格食品集團與博幼基金會合作，推出「以愛灌溉食育箱」 ，開放民眾每認捐一份，就加碼再捐一份，目標照顧5千名偏鄉童家庭。（圖／業者提供）

▲「以愛灌溉食育箱」目標照顧逾5000名偏鄉兒童。

小興、小紋、小杰都不是特例，博幼基金會尖前中心主任康昌銘分享，暑假期間孩子們少了營養午餐的庇護，營養來源偶爾來自分食親戚鄰居的一份便當，物資不夠時會打包博幼課輔的奶粉，直至2023年的今日，這些看起來不可思議的案例依舊在台灣的偏鄉發生。

佳格除了推出「以愛灌溉食育箱」，目標照顧逾5000名偏鄉兒童，也透過「以愛灌溉食育營」，依照孩子營養需求，設計一套具備教育意義的飲食教育創意食譜，指引孩子做出營養好吃的餐點，學習正確營養攝取知識。

▲▼暑假來了=沒飯吃！佳格食品集團與博幼基金會合作，推出「以愛灌溉食育箱」 ，開放民眾每認捐一份，就加碼再捐一份，目標照顧5千名偏鄉童家庭。（圖／業者提供）

▲除了推出「以愛灌溉食育箱」，也透過「以愛灌溉食育營」，依照孩子營養需求，設計一套具備教育意義的飲食教育創意食譜，指引孩子做出營養好吃的餐點。

同時延續過去灌溉偏鄉小學的初衷，鼓勵教師推動營養教育，開放學校申請使用，以愛灌溉營養教案推動後，預計將有超過千名偏鄉學生受惠。邀請社會大眾共同響應「以愛灌溉食育箱」計畫，讓孩子暑假不停餐。

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