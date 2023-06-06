熱情親家「請吃飯花2萬」…他卻生1煩惱！一票秒懂：做人太難

▲親家超熱情，無形中帶給原PO壓力。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

有這樣的親家會覺得開心嗎？有網友在「匿名2公社」表示，親家是開輪胎店的，做人相當熱情，看到他的車里程將近5千公里，不僅免費幫忙保養，還換了新輪胎。有次他在附近忙完事情，就到親家打個招呼，對方堅持留他吃飯，沒想到在海鮮餐廳花了近2萬，讓他很不好意思，「親家太熱情，唉～壓力好大。」

原PO文中表示，女兒和女婿偶爾會開他的車出門，也會南下開回男方家，因為親家是開輪胎店的，看到他的車里程近5千公里，就會主動幫忙保養，也沒有要收錢的意思，「前幾天親家看輪胎耗損差不多了，也幫換了新輪胎也不收錢……這些都沒事先跟我說……」他就感到很不好意思，「我不想佔人家便宜，該付錢時就要給錢……但親家堅持不收錢。」

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不僅如此，有次他到附近辦事，跟女兒約好要到親家打個招呼，「親家在海鮮餐廳請晚餐，花了近2萬……」得知這件事後，原PO忍不住直呼，「親家太熱情，唉～壓力好大……」貼文看得一票人羨慕不已，「雙方都是好親家，太見外了」、「請問女婿家還有兄弟姐妹嗎？今年貴庚呀？」「這肯定是炫耀文！」

不過，也有人點頭直呼懂原PO的感受，「過度熱情也是很困擾，好的時候對你很好，不好的時候，就會把這些論斤兩要你還，當人太難」、「這就是很多人不喜歡讓人家請客或送禮（的原因），表面看起來哇好爽喔！我只會覺得我又被迫欠人家一筆」、「我也有點怕這種，看起來像是佔了便宜，但有互相禮儀的人，會煩惱該怎回禮。」

大部分網友則是笑回，「你疼女婿，他反饋於娘家，很棒的親家」、「就找時間還禮，不用想太多，如果還禮不對等，你就多還幾次就ok了」、「能夠彼此互相感恩的心才是無價的，事情本身本來即不複雜，是人心複雜了」、「他們也希望，自己的兒子在你這邊也能有好的照顧」、「表示真的把你當自己人啊！好事來噠！」