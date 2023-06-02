打字「1習慣」讓他超介意！一票人都有感：翻白眼+1

▲每個人打字的習慣都不太一樣。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

每個人寫文章的習慣不同，而比起書寫在「紙上」，若寫於網路、訊息上，可能會相對不拘謹或沒那麼正式，甚至連錯字都不改。近日就有一名網友發文直呼，「在文章中加標點符號有很難嗎？」全部黏在一起真的很不便閱讀；再者是，文章出現明顯的錯字也讓他臉上三條線。貼文曝光後，不少網友都對「錯字」很有感。

這名網友在臉書社團「匿名2公社」上發文直呼，「在文章中加標點符號有很難嗎？」如果真的不想寫，也可以每寫一句就換行，不然真的很不易閱讀，會看得很累。除了標點符號，有無錯別字也讓他感到在意。

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原PO舉例，有些人會把「應該」打成「因該」，而看到這樣的錯誤，就會讓他臉上三條線，「你的老師看到不會傷心嗎？」

貼文曝光後，底下網友有感表示，「很多人也是在、再搞不清楚用法，再次，都打成在次；在哪？打成再哪」、「『因』該是小時候讀書，心都不『再』課堂上，都『再』家裡，『在』說了看懂就好了」、「再、 應、 鎊，很多人打成在、 因、 磅」、「不會分應跟因的人，我都當智障，直接滑過」、「再跟在、那跟哪，翻白眼+1」、「文盲打字看了超不舒服的」。

另針對標點符號，有網友則認為，「幸好我都用空格或換行，標點符號真的很麻煩，頂多使用問號、驚嘆號表示情緒，甚至句號也是表示情境的意思」。