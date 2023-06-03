雲林六房媽過爐　縣長張麗善祈福...恭送媽祖搬家

▲縣長張麗善清晨近5時抵達斗六市大北勢股紅壇，祈求六房媽庇佑縣民平安順遂並恭迎六房媽神尊登轎。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國家重要民俗雲林六房媽過爐今(3)日清晨熱鬧登場，雲林縣長張麗善一早於斗六市大北勢股紅壇，向六房媽祖祈求庇佑縣民平安，即恭送六房媽過爐至虎尾鎮過溪股溪埔仔廍臨時紅壇；上午下起一陣豪大雨，但澆不熄隨香信眾熱情，過爐遶境隊伍綿延數公里。

六房天上聖母之特色在於無固定廟宇，由過溪股、斗南股、土庫股、五間厝股、大北勢股等五股輪值，神尊是安奉在值年爐主所興建的「紅壇」，每年搬遷到下個紅壇地點的儀式即為「過爐」，範圍涵蓋虎尾鎮、斗南鎮、土庫鎮、大埤鄉、斗六市等5個鄉鎮市，每年過爐隨香陣頭均由社區民眾自組，沿途民宅均擺設香案迎接。

雲林縣長張麗善表示，「六房媽過爐」是雲林縣重要的無形文化資產，前3年因疫情的關係，過爐儀式簡化並取消遶境，今年疫情解封，六房媽會立刻恢復這項從清朝流傳至今的傳統宗教文化活動，希望透過遶境讓鄉親都能感受到六房媽的庇佑，同時更凝聚五股三十四庄頭信眾的向心力，讓社會更安和樂利。

▲縣長張麗善清向六房媽祖祈求庇佑縣民平安，恭送六房媽過爐。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善提到，六房媽會在理事長徐萬成帶領下，結合產官學用心維護六房媽宗教文物，不僅為六房媽正駕神尊修容，還歷經縝密的調查研究與文物鑑定，於去年底通過本縣古物審議會指定自清朝流傳至今的六房天上聖母執事牌、龍頭仗、衡仗等8件傳世古物。

文化觀光處陳璧君處長補充說明，雲林縣政府在2013年公告登錄「雲林六房媽過爐」為本縣無形文化資產，2017年在六房媽會與縣府的共同努力下，通過文化部登錄為「國家重要民俗」，雲林六房媽成為通過國家重要民俗認證的媽祖神祇之一。