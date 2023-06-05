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3、4月發票「最爽幸運兒一次看」　最大特點曝光

▲▼ 3-4月發票最爽幸運兒。（圖／記者劉維榛攝）

▲ 3-4月發票最爽幸運兒曝光，1元就中千萬。（圖／記者劉維榛製表）

網搜小組／劉維榛報導

今年3至4月統一發票清冊出爐！在1000萬特別獎部份，有一位民眾在高雄鳳山區的85度C「只加購1元塑膠袋」就幸運中獎，讓人羨煞不已。《ETtoday新聞雲》也整理「最爽幸運兒」懶人包，分別列出千萬與200萬獎項中，前5個最低金額中獎的品項，而相同之處幾乎都是買吃的或喝的就中獎。

財政部表示，本期特別獎號碼為20783987共開出19張；200萬元特獎號碼為04135859則開出17張。

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▲▼ 3.4月統一發票

▲財神爺降臨了。（圖／ETtoday新聞雲製表）

觀察1000萬特別獎，最低金額只花了1元，民眾在高雄鳳山區中山西路的85度C購買塑膠袋就中獎；接著是屏東恆春萊爾富，花了46元買食品；熊貓外送52元；南投信義鄉的小7，消費食品62元；桃園龜山區的烏弄，花了70元買手搖飲。

至於特獎200萬部份，民眾在台南北區南園街的萊爾富最低花了20元就中獎；依序是高雄漢神巨蛋Mia C'bon，花了24元買飲品；Google Play買30元應用程式；楠梓運動公園停車費30元；高雄燕巢區橫山路小7，花了39元買食品。

值得注意的是，財政部賦稅署提醒，112年3-4月期中獎統一發票領獎期間為112年6月6日至112年9月5日。

▲▼ 。（圖／記者陳依旻攝）

▲本期千萬中獎清冊，可點圖放大 。（圖／翻攝自財政部）

▲▼ 。（圖／記者陳依旻攝）

▲本期千萬中獎清冊，可點圖放大 。（圖／翻攝自財政部）

▲200萬。（圖／記者陳依旻攝）

▲200萬中獎清冊，可點圖放大。（圖／翻攝自財政部）

▲▼ 。（圖／翻攝自財政部）

▲200萬中獎清冊，可點圖放大 。（圖／翻攝自財政部）

▲▼ 。（圖／翻攝自財政部）

▲百萬中獎清冊，可點圖放大。（圖／翻攝自財政部）

▲▼ 。（圖／翻攝自財政部）

▲百萬中獎清冊，可點圖放大。（圖／翻攝自財政部）

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