可以寄杯、互換冷熱！　超商「美式、拿鐵買6送6」只有今天

▲全家限時1天好咖日來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

咖啡控今天準時搶！全家每月限時1天「好咖日」又到了，這個月祭出「單品美式、單品拿鐵（中／大杯）買6送6」，加碼還有指定甜點買2送1、極鬆餅買6送3及罐裝咖啡買6送6等共4大好康，今（6）日上午10時起於APP隨買跨店取準時開賣，咖啡部分則開放寄杯、互換冷熱。

▲極鬆餅、罐裝咖啡也有限定優惠。

全家6月好咖日一祭出4大限定優惠，首推「Let’s Café單品美式、拿鐵（中杯／大杯）同品項買6送6」，且開放寄杯、冷熱互換，可兌期限至2023年12月25日，加碼還有「minimore提拉米蘇千層蛋糕買2送1（限量5000組）」、「Let’s Café罐裝咖啡買6送6」及「極鬆餅買6送3（限量3000組）」等好康，提醒蛋糕兌換期限為2023年6月30日前，罐裝咖啡及鬆餅則可兌換到2023年9月30日前，今（6）日上午10時起於APP中的「隨買跨店取」開搶。

▲日出茶太指定飲品買1送1。

另，手搖控則不能放過日出茶太至6月8日前於全門市祭出「太極厚茶拿鐵買1送1」限定優惠，凡購買太極厚茶拿鐵即可免費多喝1杯，且期間販售太極厚茶拿鐵品項之所得也將全數捐出給社團法人中華民國自閉症總會、社團法人臺灣自閉兒家庭關懷協會，作為自閉兒及其家庭輔導基金，盼號召民眾一起來喝飲料做愛心。