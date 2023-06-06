漁業署推水產品入菜　團膳業者喊話：應讓學生學習「吃魚挑魚刺」

▲漁業署推動國產水產品進入營養午餐。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

農委會漁業署今（6日）舉辦「學校午餐採用國產水產品推廣活動」，宣布將推動更多優質國產水產品進入學校營養午餐，但中華民國餐盒同業公會理事長陳明信指出，多數學校營養午餐要求「無刺」料理，因為成本高，影響團膳業者採購，建議應該讓學童學習怎麼挑刺吃魚，並建議教育部延長午餐時間，可解決剩食跟學童肥胖問題。

陳明信表示，其實新鮮全魚並不貴，貴的是去刺產生的加工成本，像是石斑魚的取肉率約40%、虱目魚約50%，讓許多團膳業者吃不消，影響選用意願。他認為，推動水產品入菜，成本是關鍵，不如加強學童的食魚教育，教導孩子不要害怕吃魚刺，目前中南部有部分學校都吃有刺魚料理，北部學校則要求無刺。

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陳明信說，台灣是海島國家，學生吃魚卻都要吃無刺的也很奇怪，很多家長也認為家中魚料理也都有刺，只要在安全的情況下，不反對學校供應有刺的魚料理，他也建議教育部，可以適度延長學生營養午餐時間，讓學生有充分的時間進食，不但可解決剩食，也可減少學生挑食、肥胖等問題。

漁業署長張致盛表示，魚本來就有刺，適度讓有刺的魚類進入營養午餐是正確的方向，像日本營養午餐也有大型魚刺料理，學校也會透過食魚教育教導學童如何吃魚，未來為朝此方向努力，但沒有推動的時間表。