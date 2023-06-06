「班班吃石斑」終於吃完了　農委會：持續推動水產品入營養午餐

▲農委會主委陳吉仲出席水產品入校園午餐推廣活動。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

因應中國對台灣石斑魚發出禁令，為搶救石斑魚產銷，由農委會與教育部去年9月推動「班班吃石斑」計畫，原計畫讓學生一學期吃完4次，數度因產量不足喊卡，延後供應期程。農委會漁業署今（6日）表示，已完成全國「班班吃石斑」供應4次目標，未來也會推動更多優質水產品進入學校營養午餐。

漁業署今舉辦「學校午餐採用國產水產品推廣活動」，宣布跨部會推動的「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案」已完成全國供應4次的目標，讓偏鄉國中小學童也能吃到石斑魚，農委會主委陳吉仲現場頒發感謝狀給全國團膳業者與供應商。

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漁業署長張致盛說明，全台縣市3600多所學校、195萬師生都吃完4次石斑魚，總計供應魚肉成品有580多噸，回推全魚約1930多噸，目前國內石斑魚價格也維持在每公斤約250元價位，隨著這次推廣，也改變整個市場銷售型態，過去有八成外銷中國，現在則高達七成內銷，除了餐廳宴席使用外，一般消費者也會購買食用。希望未來持續水產品入營養午餐，達到每周吃一次目標。

陳吉仲致詞指出，自己雖然年紀大了還是懷有夢想，談到自己曾跟孩子出國，看到美國、日韓等國家學校的營養午餐，當下就希望台灣學校午餐也可以達到這種境界，為落實蔡總統「學校午餐應採用在地食材」的新農業政策，剛開始推動時，幾乎每個學校都在吵架，現在全國3600所學校、180萬名學生都可吃到在地食材。

漁業署指出，因為魚刺等因素，過去營養午餐較少採用水產品，111年「食農教育法」上路後，配合政府加碼採用國產可溯源食材獎勵金提高到每人每餐10元、偏鄉14元，並增供三章一Ｑ生鮮水產食材，讓國產優質魚也能成為營養午餐常見的主菜。

漁業署表示，目前學校午餐章Ｑ水產品覆蓋率已由110年的78.5%，成長到111年91.5%，至今年4月更達到95%、採購量約2380公噸，較去年同期增加400公噸，供應品項包括虱目魚、魷魚、烏魚、水鯊、旗魚、文蛤、虱目魚丸等。