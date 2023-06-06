　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「班班吃石斑」終於吃完了　農委會：持續推動水產品入營養午餐

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者楊惠琪攝）

▲農委會主委陳吉仲出席水產品入校園午餐推廣活動。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

因應中國對台灣石斑魚發出禁令，為搶救石斑魚產銷，由農委會與教育部去年9月推動「班班吃石斑」計畫，原計畫讓學生一學期吃完4次，數度因產量不足喊卡，延後供應期程。農委會漁業署今（6日）表示，已完成全國「班班吃石斑」供應4次目標，未來也會推動更多優質水產品進入學校營養午餐。

漁業署今舉辦「學校午餐採用國產水產品推廣活動」，宣布跨部會推動的「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案」已完成全國供應4次的目標，讓偏鄉國中小學童也能吃到石斑魚，農委會主委陳吉仲現場頒發感謝狀給全國團膳業者與供應商。

[廣告]請繼續往下閱讀...

漁業署長張致盛說明，全台縣市3600多所學校、195萬師生都吃完4次石斑魚，總計供應魚肉成品有580多噸，回推全魚約1930多噸，目前國內石斑魚價格也維持在每公斤約250元價位，隨著這次推廣，也改變整個市場銷售型態，過去有八成外銷中國，現在則高達七成內銷，除了餐廳宴席使用外，一般消費者也會購買食用。希望未來持續水產品入營養午餐，達到每周吃一次目標。

陳吉仲致詞指出，自己雖然年紀大了還是懷有夢想，談到自己曾跟孩子出國，看到美國、日韓等國家學校的營養午餐，當下就希望台灣學校午餐也可以達到這種境界，為落實蔡總統「學校午餐應採用在地食材」的新農業政策，剛開始推動時，幾乎每個學校都在吵架，現在全國3600所學校、180萬名學生都可吃到在地食材。

漁業署指出，因為魚刺等因素，過去營養午餐較少採用水產品，111年「食農教育法」上路後，配合政府加碼採用國產可溯源食材獎勵金提高到每人每餐10元、偏鄉14元，並增供三章一Ｑ生鮮水產食材，讓國產優質魚也能成為營養午餐常見的主菜。

漁業署表示，目前學校午餐章Ｑ水產品覆蓋率已由110年的78.5%，成長到111年91.5%，至今年4月更達到95%、採購量約2380公噸，較去年同期增加400公噸，供應品項包括虱目魚、魷魚、烏魚、水鯊、旗魚、文蛤、虱目魚丸等。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／3死1重傷！　多車連撞現場畫面曝
魔獸價碼開更高！　點名想跟這4人同隊
女警騎機車上高速公路！　國道警堅持開罰：不服可申訴
健身教練勒斃女友！　「有悔意」改判15年
高三生睡了「女友媽」！　鹹濕對話曝光：坐上來
快訊／魔獸續約有望？　雲豹執行長親自回應了
快訊／范雲告陳雪生「肚頂後背」性騷　終局之戰結果揭曉
快訊／洪智坤被控性騷　陳菊震驚：不可原諒！最嚴厲譴責
快訊／取消！　志明牛肉拉麵記者會不開了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

用文化成年禮金「轉大人」　文化部盼使用率破6成有望常態化

區間車撞「遺留軌道鐵件」！出包的是自家人　台鐵：有疏失將懲處

打造數位台灣盾牌！北科大攜手資安院　成立關鍵基礎研發中心

遊客拍巨人之手硬要「頭塞鼻孔照」　網嘆：都這樣壞的

塑膠蒸發殘渣超標！日本MARNA微笑餐廚2款「陸製冷水壺」退運銷毀

一年內喪子、喪夫...闆娘開「超佛素食店」原因有洋蔥

女友討18萬名牌包「背出去有面子」　他拒絕...然後就被分手了

「谷超」最快今晚生成　可能不只一個颱風！明起雨漸增

跳出格子吧！　來奇美博物館感受藝術超展開

大學姐蔡英文重返中山女高　送成年禮金祝福：成為正港台灣囡仔

戲精飛鼠碰倒掃把被媽罵！　抓桿子放身上「躺平裝意外」

太妍演唱會…少時、金在中都現身！　潤娥「狂演小劇場」秀英嗨跟唱

牛肉麵店抹布水煮麵裝碗　老闆喊冤：當時準備換水

劉亮佐以為女兒會很溫柔「結果超皮！」　典典寶寶「緊抓趙小僑手吸骨頭」

成功高中「首位女畢業生」　媽陪腦麻兒就學獲頒證書

牛肉麵店抹布水煮麵裝碗　12分鐘完整影片曝！

韓國正妹實況主來台遭性騷　警抓到29歲男了

萌弟偷拿筆突聽爸跟姐告狀！　他秒轉身放回+關抽屜裝沒事

爆料抹布水煮麵被指「報復」　外送員還原當下：好處在哪

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

用文化成年禮金「轉大人」　文化部盼使用率破6成有望常態化

區間車撞「遺留軌道鐵件」！出包的是自家人　台鐵：有疏失將懲處

打造數位台灣盾牌！北科大攜手資安院　成立關鍵基礎研發中心

遊客拍巨人之手硬要「頭塞鼻孔照」　網嘆：都這樣壞的

塑膠蒸發殘渣超標！日本MARNA微笑餐廚2款「陸製冷水壺」退運銷毀

一年內喪子、喪夫...闆娘開「超佛素食店」原因有洋蔥

女友討18萬名牌包「背出去有面子」　他拒絕...然後就被分手了

「谷超」最快今晚生成　可能不只一個颱風！明起雨漸增

跳出格子吧！　來奇美博物館感受藝術超展開

大學姐蔡英文重返中山女高　送成年禮金祝福：成為正港台灣囡仔

女星飯店昏迷送醫身亡！享年32歲　「悲留2女1兒」家屬心碎證實噩耗

快訊／台東南田公園驚見「屏東男陳屍車內」！　姿勢詭異死亡多時

用文化成年禮金「轉大人」　文化部盼使用率破6成有望常態化

開喝！酸甜系「古早味情人果冰手搖」來了　超夯芒果飲品也回歸

台鋼有在注意福永春吾尚未簽約！劉東洋：正在評估中

區間車撞「遺留軌道鐵件」！出包的是自家人　台鐵：有疏失將懲處

《暗黑破壞神4》總監暢飲沙士爆紅　曝太太是台灣人：工作也愛喝

紙碗裝「1類食物」也有問題！　熱咖啡放半小時以上小心了

打造數位台灣盾牌！北科大攜手資安院　成立關鍵基礎研發中心

快訊／桃園雲豹重建名單曝光　僅剩5球員有合約

哈士奇衝向比7雙指下巴放錯洞 秒變換位置笑噴網：害我看87次

生活熱門新聞

烏克蘭美模帶全家吃寧夏夜市　結果爸媽翻臉了

客人忘結帳！老闆娘稱「找不到人工讀生買單」炎上

企鵝妹直播拉鍊爆開40秒　粉絲驚：裡面沒穿

「谷超」颱風最快今晚生成　全台有雨時間曝

社交好累！「3星座」天生孤僻　朋友超少也沒差

女工程師3餐清淡卻罹脂肪肝！專家給2建議

今「芒種」千萬別剪髮！觸犯「6禁忌」恐漏財1整年

Joeman自曝是「睡前派」　H級神系女優：睡得著嗎？

全台變天！　「強對流劇烈天氣」周末擴大

志明牛肉拉麵石牌店即起暫時歇業

阿公33年前薪資曝！全勤獎金5位數看哭眾人

批日美食地雷挨轟！　蔡阿嘎酸評「嘉義難吃雞肉飯」被翻出譙爆

高中生「只用iPhone這功能」！他拿安卓被取笑

今午後大雨地區曝　全台連7天防「劇烈天氣」

更多熱門

相關新聞

進口蛋買氣差！農委會轉供加工業者　陳吉仲：國內產能尚未恢復

進口蛋買氣差！農委會轉供加工業者　陳吉仲：國內產能尚未恢復

近期國內蛋價回穩，產銷秩序恢復，進口雞蛋頻傳發霉、壞蛋情形，導致通路端買氣差，有蛋商苦不堪言，直呼是賠錢在賣。農委會主委陳吉仲今（5日）表示，已要求洗選業者做好溫度環控，避免因溫差導致雞蛋發霉，此外，進口雞蛋也將從超市通路端，轉供給食品加工業者，部分則進入冷鏈庫存倉儲，不至於會有滯銷情況。

「壞蛋頻傳」進口蛋買氣差！　蛋商公會：端午節前應會調降2元

「壞蛋頻傳」進口蛋買氣差！　蛋商公會：端午節前應會調降2元

白肉雞飆漲！農委會推「吃土雞」挨轟　陳吉仲：是誤解

白肉雞飆漲！農委會推「吃土雞」挨轟　陳吉仲：是誤解

逾60個動保團體上凱道為浪浪發聲　陳吉仲：精準捕捉「不撲殺」

逾60個動保團體上凱道為浪浪發聲　陳吉仲：精準捕捉「不撲殺」

農委會建置6千萬顆雞蛋冷鏈倉儲　陳吉仲：保證以後不缺蛋

農委會建置6千萬顆雞蛋冷鏈倉儲　陳吉仲：保證以後不缺蛋

關鍵字：

班班吃石斑石斑魚營養午餐陳吉仲

讀者迴響

熱門新聞

60人圍觀！屏東死亡試車2死3傷　現場畫面曝

即／5億高中生死因出爐！預計明送交中檢

即／5億高中生死因出爐　檢今急傳死者母說明

快訊／韓國網美八里遭性騷　警抓到29歲男了

開除濕機「少做1動作」白除了！　過來人全喊：超浪費電

泰「12年國民CP」要結婚了！求婚成功：我們決定永遠

烏克蘭美模帶全家吃寧夏夜市　結果爸媽翻臉了

快訊／《璀璨帝國》184億富婆中風猝逝！享壽62歲

外媒曝台積電惹怒美員工！公司回應了

輝達股價衝天　全球最神祕家族賣出「獲利了結」

客人忘結帳！老闆娘稱「找不到人工讀生買單」炎上

詐騙犯吸金20億曬合照　蔡清祥聲明回應

企鵝妹直播拉鍊爆開40秒　粉絲驚：裡面沒穿

女導演3619字控「性騷」　洪智坤深夜道歉

19歲騎士「超人飛姿」軋車　高速闖紅燈遭擊落亡

更多

最夯影音

更多
戲精飛鼠碰倒掃把被媽罵！　抓桿子放身上「躺平裝意外」

戲精飛鼠碰倒掃把被媽罵！　抓桿子放身上「躺平裝意外」
太妍演唱會…少時、金在中都現身！　潤娥「狂演小劇場」秀英嗨跟唱

太妍演唱會…少時、金在中都現身！　潤娥「狂演小劇場」秀英嗨跟唱

牛肉麵店抹布水煮麵裝碗　老闆喊冤：當時準備換水

牛肉麵店抹布水煮麵裝碗　老闆喊冤：當時準備換水

劉亮佐以為女兒會很溫柔「結果超皮！」　典典寶寶「緊抓趙小僑手吸骨頭」

劉亮佐以為女兒會很溫柔「結果超皮！」　典典寶寶「緊抓趙小僑手吸骨頭」

成功高中「首位女畢業生」　媽陪腦麻兒就學獲頒證書

成功高中「首位女畢業生」　媽陪腦麻兒就學獲頒證書

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面