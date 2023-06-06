評價柯文哲　「台灣女兒」蓮舫：相信他會是一個好的領導人

▲民眾黨主席柯文哲與立憲民主黨參議員、「日台懇」（日台議員懇談會）會長蓮舫。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／東京報導

民眾黨主席柯文哲挑戰2024總統大選，6日訪日行程進入第三天，一早再到眾議院拜會立憲民主黨參議員「台灣女兒」蓮舫等人，兩人先簡單致詞後，進入閉門會議約10分鐘。被問到對柯文哲的感覺為何？蓮舫回應，相信柯文哲會是一個好的領導人。

柯文哲6日上午再訪眾議院，拜會立憲民主黨參議員、「日台懇」（日台議員懇談會）會長蓮舫，參議員熊谷裕人，眾議員笠浩史、櫻井周、源馬謙太郎、青山大人等人，雙方致詞後進行閉門10分鐘會議，隨後再開放柯文哲、蓮舫一同接受媒體訪問。

被問到對於將參選台灣總統大選的柯文哲有何印象？蓮舫表示，今天對談裡面，柯文哲提到非常多關於故總統李登輝的話，她聽完之後感受非常深刻，接下來台灣即將進行總統大選，美國也要開始總統選舉，可預想中國大陸對日本施壓越來越大，但她就日方角度來說，「我們希望可以堅持民主主義，我們會持續觀察台灣的選情。」

至於柯文哲給她的感覺為何？只見身為「台灣女兒」且聽得懂中文的蓮舫未聽完日語翻譯，就直接說「非常棒的一個人」。媒體追問，是否有領導人氣質？蓮舫則說，相信柯文哲會是一個好的領導人，另一方面，想強調台灣有國民黨、民進黨與民眾黨等多個政黨選擇，她覺得非常羨慕。