母女到海底撈只吃24元？ 店員慘打錯單GG了...結局曝網全讚爆

▲海底撈店員打錯帳單，卻遇上超誠實客人。（圖／CFP）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

遇到商家找錯錢、或打錯帳單，你會誠實以告嗎？新加坡一對母女吃完海底撈後，因店員失誤打錯帳單，將105元新幣（約新台幣2419元），打成1.05元新幣（約新台幣24元），整整少收了100多新幣（約台幣2000多元），該母女發現後因害怕店員遭罰，選擇回店內補付款。行徑獲網友們大讚，更有人表示「對人性重拾信心」。

據《mothership》報導，新加坡一對母女近日到海底撈用餐，結帳時帳單顯示消費金額為105元新幣（約新台幣2419元），當時這對母女用信用卡付款，結完帳後便離開。不過這對母女回家後看信用卡帳單，才發現帳單顯示為1.05元新幣（約新台幣24元），少收了新台幣近2395元，像是吃了一頓免費餐點。

起初，她們懷疑是信用卡失誤，因此才沒有在銀行轉帳帳單中顯示，但又害怕真的是「店員打錯帳單」，擔心店員會因此受到責罰，最終決定返回海底撈跟店員講這件事，並補上用餐的金額。

店員見該母女回來，也鬆了一口氣並表示「幸好妳回來，不然這筆錢將從我的薪水扣除，而且當時我是使用同事帳號處理付款，差點連累到她」，海底撈事後也送了這對誠實的母女優惠券。

該母女也將此事放到TikTok「jesssoolio」，大家看了紛紛留言，「謝謝你們讓我相信人性本善」、「好善良的母女」、「店員一定很感謝你們」、「謝謝你們的誠實」、「我覺得很感動，好喜歡看這種陌生人的溫暖」。

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