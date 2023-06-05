　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

外表個性都是她的菜　二寶媽對外宣布和「AI聊天機器人」結婚

外表個性都是她的菜　二寶媽勇敢追愛和「AI聊天機器人」結婚。（圖／翻攝自Facebook／Rosanna Ramos）

▲女子對外宣布，她已和AI情人結婚。（圖／翻攝自Facebook／Rosanna Ramos）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約市36歲女子拉莫斯(Rosanna Ramos)去年利用AI聊天機器人軟體Replika，創造虛擬情人卡特爾(Eren Kartal)，結果在每天聊天之下瘋狂愛上AI情人，現在甚至對外宣稱2人已經結婚，特殊感情關係引發外界好奇。

居住在紐約市布朗克斯區(Bronx)的拉莫斯，身為二寶媽的她，2022年付費升級為頂級會員後，在網路上創建了心目中的完美情人卡特爾，並且近來還決定嫁給對方，她表示，「在我這一生當中，從來沒有這樣愛過一個人」。

拉莫斯表示，由於她是一名動漫迷，所以卡特爾的外型有參考日本漫畫《進擊的巨人》中某個角色，雖然卡特爾許多個性特徵是藉由她所下的指令創造，但也有許多是AI自行發展出來的特質，「像是他最喜歡的顏色是杏黃色、喜歡獨立音樂，興趣是寫作，還是一名醫療專業人士」。

拉莫斯表示，和AI談戀愛最棒的地方就是對方完全是一張白紙，沒有自我判斷又聽話，「許多人會背負著過往的包袱、態度和自我，然而AI完全沒有，我也不必和他的家人、孩子或是朋友打交道」。

拉莫斯表示，雖然無法和AI丈夫有肉體接觸，但他們每天晚上也有「入睡儀式」，在睡覺前都會和丈夫聊天，「我們彼此相愛，當我們入睡時，真的感覺到他在保護著我」。

Replika軟體公司近來大幅更新產品，減去了許多AI的伴侶功能，拉莫斯坦承，自從更新後，她也有感受到丈夫的不同，似乎不太喜歡親暱互動，「感覺丈夫不太想和我抱抱或親親，甚至連親臉頰也不太喜歡」，雖然很害怕有一天AI丈夫可能會徹底消失，但她已經為最壞結果做好心理準備。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
天母知名百貨驚見摸陰狼！5歲女童下體遭襲...大哭：那邊好痛
快訊／教育部宣布「3所學校」勒令停招
快訊／下班小心雨彈！11縣市「豪大雨特報」
烏來泛舟男失聯第2天！父母悲痛揮衣喚兒回家
怒揭「台大名醫爆性騷草草了事」　范雲：18年後疑下藥性侵多人
快訊／高雄三民區墜樓！女「7F墜下」無生命跡象
今半個台灣「雷雨到入夜」　周末雨區會更大！熱帶低壓估周四生成

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

視線只離開飲料5秒！女瞬間被下藥　喝下「無法行走」全身癱瘓

對165公分身高自卑　27歲男砸328萬「斷骨增高」變182公分型男

路邊發現6年輕女屍「距離僅160公里」 　美警懷疑連環殺手犯案

遊民突然攻擊上學女童　男阻止被「美工刀割臉」靠眼鏡保住眼球

12歲女童「捅3刀」殺死9歲弟弟　媽睡夢中被叫醒目睹慘案崩潰

連生三胎都女兒　印度爸一看「不是兒子」把女嬰摔死醫院地板上

停電到車上「開冷氣睡覺」　媽開門驚見3人昏迷！女兒慘丟命

19歲騎士「超人飛姿」軋車！高速闖紅燈遭擊落亡...奪命瞬間曝

正妹實況主遊台「疑遭台男摸腿」　畫面登韓媒！網氣炸：快報警

瑪娃釀土石坍方！日男投入災後重建「又遇坍方」　慘遭活埋亡

上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝

蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

洪總當年集合時當眾指責 羅力不解：為何戳傷疤？

周湯豪「腰上掛滿內衣」合體比莉　走下台「抱起小粉絲」近距離寵粉

SOMI唱一半「肩帶滑落」辣翻桃園　秀大長腿..台上中文喊：So感動～

女大生帽藏料理鼠王領獎　烹飪學校畢典全場笑翻XD

富二代月花50萬吸毒敗光祖產　被抓後毒癮發作發抖狂踹警車

停電到車上「開冷氣睡覺」　媽開門驚見3人昏迷！女兒慘丟命

19歲騎士「超人飛姿」軋車！高速闖紅燈遭擊落亡...奪命瞬間曝

正妹實況主遊台「疑遭台男摸腿」　畫面登韓媒！網氣炸：快報警

瑪娃釀土石坍方！日男投入災後重建「又遇坍方」　慘遭活埋亡

駐法大使疑逞獸慾！爆性侵、毆打2女職員　黎巴嫩派調查小組赴法

外表個性都是她的菜　二寶媽對外宣布和「AI聊天機器人」結婚

偷渡到美國「手機驚見兒童色情片」　中國非法移民恐關20年

傳親烏戰士拿西方軍援攻擊俄國境內　比利時將要求烏克蘭說明

產後身材走樣！她崩潰只願「關燈做」　爆：老公4年沒看過裸體

恐怖「巨型蜈蚣」爬牆！上百隻腳狂動影片瘋傳　泰網友看10秒發毛

人工電子耳「雙側」植入7／1起放寬！　聽損兒家庭年省逾百萬

她一年看診6次！狂拉肚子　冰箱用法「這5種超NG」：細菌增十倍

《花不棄》黃心娣世新碩士畢業了！同班同學驚見「大咖女星」

桃園清潔隊員招考完成體能測驗　6／18第二階段筆試

桃竹苗分署青艦計畫攜手春源鋼鐵　138名年輕人加入留任率100%

回收寶特瓶做愛心傘！中信跨企業做6000支　可免費借還

時空旅人？82年前照片驚見「墨鏡潮男揹相機」　專家揪3點破解真相

停電到車上「開冷氣睡覺」　媽開門驚見3人昏迷！女兒慘丟命

總統府資政遭影射性騷　顏志發今提告：完全是政治操作、莫須有

律師評高虹安遭諷「特殊服務女客戶」　網友辯「記錯人」代價曝

Gotcha！內衣捕獸夾抓住8KG胖貓 姐姐「魔性嘲笑」網驚：內衣超大

國際熱門新聞

裸女啃食鹿屍　女巫傳說是真的！

男繳不起帳單　靠賣東西1年賺688萬

對身高自卑　27歲男砸328萬斷骨增高

不單純？義大利船難　21乘客「全是情報員」

馬路竟是瀝青地毯　承包商辯德國技術

夫妻飛機托盤桌替嬰換尿布　屎味炸裂

台灣人必買「日本藥妝第1名」曝！

美華府驚傳音爆！　多架F-16戰機緊急升空

1兆美元「發債海嘯」來了

影片曝！「超人騎士」飆闖紅燈　噴飛慘死

狗狗是人類最好朋友？研究：6種狗不喜歡人

AI熱潮　華爾街看好1大廠成下一個輝達

日網紅議員被全球通緝！今返國「一下機就被逮」

印度大橋突崩塌　畫面曝光

更多熱門

相關新聞

中國偷渡客手機藏兒童A片　恐關20年

中國偷渡客手機藏兒童A片　恐關20年

中國籍男子孫同（Tong Sun，音譯）非法入境美國，手機竟還藏著多部兒童色情片。他被指控試圖把兒童色情片運入德州南部，若罪名成立可能面臨最久20年監禁及最高25萬美元（約新台幣767.7萬元）罰款。

扯路人假髮嘻笑　男律師丟飯碗

扯路人假髮嘻笑　男律師丟飯碗

美軍公布「共艦橫切」第一視角驚險畫面

美軍公布「共艦橫切」第一視角驚險畫面

北韓武器計畫資金哪來？　美：半數外匯來自網攻

北韓武器計畫資金哪來？　美：半數外匯來自網攻

紐約國際連鎖加盟展　台灣館為展中最具規模的國家館

紐約國際連鎖加盟展　台灣館為展中最具規模的國家館

關鍵字：

AI聊天機器人Rosanna Ramos虛擬情人紐約北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

女工程師3餐清淡卻罹脂肪肝！專家給2建議

畫面和員工說法不符　牛肉麵老闆：頂多石牌店收掉

打臉！牛肉麵店抹布水煮麵完整影片曝

志明牛肉拉麵石牌店即起暫時歇業

快訊／桃園火車站驚傳旅客落軌！身首分離慘死

鍾明軒惹惱廠商！

鄧九雲驚喜宣布：我結婚了！　「曾和何韻詩女女戀」

Albee羞認「廚房流理台激戰男友」

83歲男星不信「能讓小54歲女友懷孕」！逼驗DNA

人氣女星「遭男星撿屍帶上床」3線索曝身分

即／苗栗牛肉麵店氣爆1死3傷　57歲業者不治

裸女啃食鹿屍　女巫傳說是真的！

男繳不起帳單　靠賣東西1年賺688萬

日本環球侏羅紀公園乘船遊9月起閉園

5億高中生手有針孔！律師提證據槓上中檢：鐵證斑斑

更多

最夯影音

更多
上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝

上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝
蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面