富比世：TikTok全球創作者敏感財務資料存在中國

▲TikTok。（圖／路透）

文／中央社

短影音分享應用程式TikTok將創作者最敏感的財務資料儲存在中國的伺服器，與其執行長周受資在美國國會聽證時宣稱「美國方面資料向來存在維吉尼亞州和新加坡」的說法矛盾。

「富比世」（Forbes）報導，過去幾年，數以千計TikTok全球創作者和公司用戶將敏感的社會安全碼、稅務識別碼等財務資料提供給該公司，以便依照流量獲得平台支付的收入。但是許多人不知道，TikTok將這些個人財務資料存在位於中國的伺服器，可被當地員工取用。

TikTok運用母公司北京字節跳動（ByteDance）的各種內部工具和資料庫管理對創作者進行支付事宜，包括美國和歐洲的許多大咖網紅。TikTok也運用相同工具對外部供應商和合作的小公司進行支付。

但是富比世從TikTok不同部門消息來源取得的紀錄顯示，重要用戶和第三方的高度敏感財務與個人資料存放在中國，相關發現引發未獲授權的TikTok員工是否也能夠接觸到這些資料的疑問。

周受資3月在美國國會作證時指稱：「美國方面資料一向存在維吉尼亞州和新加坡，取用這些資料是根據我們全球工程師所提需求進行。」

TikTok發言人豪雷克（Alex Haurek）在聲明中表示：「我們對於周受資證詞的正確性有信心。」北京字節跳動沒有回應置評請求。兩家公司於截稿前都沒有針對美國公民的敏感稅務資訊是否儲存在中國而且可以從當地取得等基本問題作出回應。

TikTok過去一年來不斷宣揚其耗資15億美元（約新台幣463億元）隔離美國用戶資料、確保不會流到中國的「德州計畫」（Project Texas），該倡議已經成為與美國總統拜登政府協商的重點，期藉此達成協議允許TikTok在美繼續營運。

TikTok的中資背景長期引發國安疑慮，擔心平台恐被用於對1億5000萬美國用戶進行監視或發揮影響力。

曾任白宮和中央情報局（CIA）國安事務律師的康寧漢（Bryan Cunningham）告訴富比世：「即使TikTok不是中國公司的子公司，這都是相當令人憂心的資訊科技安全違失。」他強調，稅務紀錄是最敏感資料的其中一部分。

「有可能只是資訊科技上積習難改，也可能他們自以為有合法業務需求。但不管其間的細微差別何在，如果你把資料儲存在中華人民共和國境內，你最好假定情報機構想要就拿得到。也許他們不是針對你，但是光從表面上看來，就相當啟人疑竇。」