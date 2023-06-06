「殺羅廷瑋易如反掌」綠前議員發死亡恐嚇　藍向賴清德討公道

▲國民黨中央今召開「綠造謠法院三連敗 反擊民進黨死亡威脅！」記者會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台中市議會2019年間發生議事衝突，民進黨前市議員賴佳微事後控告國民黨市議員羅廷瑋性騷擾，羅獲不起訴；但最近政壇掀起MeToo浪潮，賴又舊事重提，甚至發出死亡恐嚇。對此，國民黨今（6）日召開記者會聲援羅廷瑋，痛批民進黨面臨詐騙、性騷，現在又多了一個暴力恐嚇、死亡恐嚇，呼籲民進黨主席賴清德受訪的時候不要再轉身就走，說清楚、講明白。

為聲援羅廷瑋，國民黨中央今召開「綠造謠法院三連敗 反擊民進黨死亡威脅！」記者會，台北市立委參選人羅智強、文傳會副主委林家興、台北市議員柳采葳，以及當事人台中市議員羅廷瑋也帶著夫人出席。針對賴佳微的指控，羅廷瑋指出，當時是一個很單純的在議會攻防，對方竟然上升為性騷擾，事後在108年獲得地檢署不起訴，109年獲得社會局、性騷防治委員會不成立，賴的申訴也接二連三被駁回。

羅廷瑋反控賴佳微，前幾個月她在公開網路，直接做出「死亡恐嚇」，她表達想殺人的衝動，並且壓抑自己的惡念、殺人的惡念，而且她也不打算繼續當好人，只想殺了羅廷瑋；她在最後還留了一句話「對於一個當了4屆民代的人，要殺羅廷瑋本就易如反掌」。

羅廷瑋激動表示，「今天我的太太陪著我，我們在這邊公開的呼籲，民進黨應該要好好的檢討內部文化，並且你們的黨員、你們的黨籍議員，在還沒有卸任之前，就對我發出死亡恐嚇，難道民進黨完全沒有責任嗎？」他並質問民進黨主席賴清德，民進黨現在已面臨到詐騙、性騷，現在又多了一個暴力恐嚇、死亡恐嚇案件，「難道這是你們默許的嗎？難道民進黨的DNA已經加入了性騷、詐騙、暴力嗎？」

台北市立委參選人羅智強舉出當時議場攻防影片，希望社會好好公評，那個影片是不是性騷了？擺明在做政治運用嘛，明眼人都看得出來，那個叫不叫性騷？他痛批，民進黨不去面對這個死亡恐嚇，還把羅廷瑋拿來當作性騷的陪榜案例，「我看不下去！所以我要跟民進黨講，轉移焦點不能夠轉移你性騷擾吃案的事實！」羅感嘆，有時候常常每次寫臉書，要挑評論的案子不知道從哪一個案子開始評起，「民進黨你有沒有檢討過？為什麼只有你會發生一大堆性騷的吃案？為什麼別的政黨沒有？」

台北市議員柳采葳痛批，民進黨從上到下是已經全面腐敗，打泥巴戰、抹黑別人不會顯得更乾淨，從這幾天非常矚目的性騷案件，看不見民進黨黨中央高層有一個明確的態度，「沒有態度就是助長暴力，就是助長性騷案不斷！」她也批，民進黨是執政黨，當過4屆的前民進黨議員居然在網路上面說出要殺人這樣子的話，代表民進黨長期已經是完完全全的黑暗文化！

文傳會副主委林家興表示，民進黨議員造謠扭曲在前、恐嚇殺人在後，呼籲賴清德受訪的時候不要再轉身就走，請像個主席一樣出來面對，當民進黨的資深民代，可以在法院敗訴之後繼續破壞台灣的民主法治，嗆殺人易如反掌，聽在所有的民眾耳裡是觸目驚心，請問這是民進黨的文化嗎？民進黨認可這樣的言論嗎？請賴清德出來說清楚、講明白，不要再吃案了！