快訊／遭藍委陳雪生性騷判賠8萬確定　范雲：全數捐婦女團體

▲民進黨立委范雲。（圖／記者黃彥傑攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委陳雪生被控2020年在立法院搶佔主席台衝突中，用肚子頂撞民進黨立委范雲背部3次，范雲抗議後，陳以「我又不是餓死鬼」等語反擊，范雲提告求償精神慰撫50萬元，陳雪生一審判決須賠8萬元，北院今二審駁回陳雪生上訴，判賠8萬元確定。范雲6日表示，全數獲賠金額捐給婦女救援基金會，也會把經驗轉化成具體行動，全面徹底檢討目前性騷擾申訴制度、性別工作平等法及性騷擾防治法等法律的缺漏。

范雲表示，雖然三個案件都勝訴了，但卻沒有一點高興的感覺，「因為從我公開指控他性騷擾到現在，這三年真的太辛苦了。」范指出，職場申訴制度對受害人太不友善，造成加害人無所忌憚說出「你去告啊！」甚至反過來提告受害人，本案中范雲被陳雪生反提告誹謗，在此刑事案件中，范雲從受害人轉為被告，每次都必須親自出庭。

范雲表示，法律制度對性騷擾的懲罰太輕。對陳雪生提行政性騷擾申訴，最後性騷擾成立，也僅要繳交一至十萬元罰鍰。文化上習慣質疑受害人，性騷擾受害人如果不夠完美，就無法獲得足夠的支持與同情。

范雲感嘆，「直到現在，還是有人在網路上質疑，陳雪生是因為議場推擠，別無選擇。我的控訴，是政治操弄。」

律師賴芳玉指出，性騷擾受害人最困難的是面對組織或文化內層層的權力結構，提出申訴或控訴時，會召喚來更多的攻擊。希望藉此提醒擁有權力者隨時覺察自己的權力，避免用各種偽裝的言行或理由對他人剝削或侵犯；不然就會像近期被控訴性騷擾者一樣，只會喊冤，繼續攻擊受害人，連道歉的能力都沒有。

范雲表示，自己遭遇性騷擾「不想就這樣算了，我感謝這些質疑與冷嘲熱諷，讓我親自感受到性別暴力受害人所面臨的困境。我會繼續在立法院努力，改變對受害人如此不友善的法制環境與文化。」

范雲強調，接下來將把經驗轉化成具體行動，全面徹底檢討目前性騷擾申訴制度、性別工作平等法及性騷擾防治法等法律的缺漏，用自己的受害人經驗，以及協助過許多受害人的經驗，實際改革性騷擾申訴制度。

范雲指出，也許無法讓台灣社會不再出現性騷擾加害人，「但我會努力讓所有『不要就這麼算了』的受害人，不分性別，都能夠被好好地接住。」她也強調，將依先前承諾，把全數獲賠金額捐給婦女救援基金會，用行動協助性騷擾受害人。

