「文化成年禮金」看表演！雲門舞集「原價2千、折扣後只要3百」

▲文化部成年禮金提供青年專屬表演藝術席位，希望號召5萬青年進劇場。（圖／文化部提供）

記者許敏溶／台北報導

文化部提供18至21歲青年的「文化成年禮金」即將上路，文化部今（10日）表示，除了可享受5折或5折以下等的超級購票優惠，還可觀賞熱銷舞台劇、國際知名交響樂團音樂會、在地青年樂團等節目，例如果陀劇場在台南文化中心演藝廳的《淡水小鎮》，原價1800元、折扣價500元，雲門舞集50週年鄭宗龍《波》全台巡演，原價最高2千元，折扣後只要300元，青年朋友不要錯過了。

針對給18到21歲青年的「文化成年禮金」，青年將獲得1200點文化幣，即將在6月6日開放領取，為鼓勵青年接觸表演藝術，文化部針對以成年禮金購買表演藝術門票，將可享5折或5折以下等的超級購票優惠，坐在「限量、專屬」的青年席位，觀賞包含熱銷舞台劇、國際知名交響樂團音樂會、在地青年樂團等節目。

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文化部今天指出，目前已加入響應的節目相當精彩多元，包含長年熱銷的舞台劇團，例如6月10日春河劇團在台南文化中心演藝廳演出的《叫我林彩香！我的婆婆怎麼那麼可愛前傳》，原價1200元，折扣後只要500元，共有100席（每場50席、2場）；另7月6至9日唐美雲歌仔戲團在國家戲劇院《臥龍：永遠的彼日》，原價1200元，折扣後只要300元，共有160席（每場40席、4場）。

此外，在舞蹈節目部分，雲門舞集50週年鄭宗龍《波》全台巡演，10月12-15日在國家戲劇院、10月28-29日在台中國家歌劇院、11月4-5日在衛武營歌劇院，原價最高2千元，折扣後只要300元，共有320席（每場40席、4場）；音樂會部分，11月10日在國家音樂廳演出的國家交響樂團《羅密歐與茱麗葉》，原價2千元，折扣價300元 共有40席等。

文化部長史哲以自身的經驗提到，「我從小可說是混音樂廳長大的」，感謝國表藝及所有團隊及各縣市文化中心等的共同參與，期盼讓青年透過成年禮金的「輕鬆價」，一起相約揪團或享受獨處，在劇場、音樂廳的專屬席位上，感受最有氣氛的時刻。