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iPhone喊Siri不用「嘿」辦得到！　iOS 17曝5大亮點

▲iOS 17新功能。（圖／蘋果）

▲iOS 17新功能。（圖／蘋果）

記者廖婕妤／台北報導

蘋果WWDC於今日凌晨登場，此次也公布了iOS 17等一系列的作業系統更新版本，改變大家習慣的「嘿Siri」叫法，以後用「Siri」即可，《ETtoday新聞雲》整理5大最新亮點。此次也整理WWDC公布的主要更新，預計下月會公開測試版本，而到秋天將會對全部用戶公開，預計iPhone 15將搭載。

1、語音助理Siri升級
以往要以「嘿Siri」為開頭的指令出現重大變化，不必裝熟、只要叫「Siri」即可得到服務。

2、撥打電話者可自定外觀

‌iOS 17‌ 引入了自定義外觀，撥打電話的人可以自定義自己的外觀。實時語音可以讓用戶實時查看語音訊息的轉錄內容，可以根據需要選擇接聽電話，人們在 iMessage 中發送的語音會轉錄為文本。當有人錯過FaceTime通話時，還可以錄製影片或錄音傳送。

3、訊息App升級
在訊息App中，外觀設計更加整潔，並且有一個新的簽到功能，可以讓朋友和家人在旅行時關注自己的安全。當到達目的地時，會自動通知朋友或家人。也可以直接從訊息App共享位置。

4、新增待機功能
加入了StandBy新功能，水平放置的iPhone可以變成智慧顯示器，顯示日曆、時間、智慧居家功能等訊息，實時活動也可以全螢幕顯示。更新後，主螢幕上的小工具可以讓用戶無需打開App即可執行，例如勾選待辦事項列表中的項目，或控制家中燈光等操作。

5、AirDrop功能進化
AirDrop 也進化，新增 NameDrop 功能可以快速共享聯繫人，而且你可以將兩部 iPhone 放在一起，可以交換個人資訊，例如電話、信箱等等。

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