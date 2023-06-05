　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高中生「愛用iPhone這功能」　他怨拿安卓被取笑！網一看反駁了

▲▼滑手機、男友、老公、低頭族。（圖／記者許力方攝）

▲侄子將上大學，卻討拍直呼「想換iPhone」原因傻眼了。（示意圖／記者許力方攝）

網搜小組／劉維榛報導

在讀書時期，最怕同儕之間會比較穿著行頭或3C產品！一名網友驚呆透露，侄子準備上大學，卻苦惱著想換iPhone，原因竟是使用安卓手機被取笑，加上大家都透過AirDrop來傳檔案。一番話讓原PO難以置信直呼，「手機會影響人際關系...這真的是超出我的想像！」該文章引發網友熱議。

一名網友在PTT透露，侄子今年就要上大學了，但最近聊天中，聽聞他想換iPhone的念頭，一問原因後，「居然是因為用安卓有時候會被取笑」，讓原PO感到難以置信。

[廣告]請繼續往下閱讀...

侄子解釋，若與同學之間傳檔案，像是IG或抖音之類的素材，使用iPhone內建功能「AirDrop似乎是主流。」

對此，原PO直言，使用哪一廠牌的手機，主要還是著重再使用習慣或方便性，「手機會影響人際關系...這真的是超出我的想像！」對此，原PO也真心求問，侄子遇到的狀況是特例，還是真的是目前的趨勢狀況呢？

文章曝光後，有網友直言，「高中非都市學校，的確有這問題（但女生群比較嚴重）」、「我親戚高三台北高中生表示，安卓、蘋果各半 ，傳照片可透過IG、LINE、Google Drive等，不會說第一時間都用AirDrop」、「高中確實會喔，N年前退下來的7Plus就是姪子拿去用，說同學有8成都用iPhone，不想拿家裡給的安卓」。

但也有同年齡層的網友反駁，「應屆高中畢業生路過回答一下，真的沒人會管你會用什麼系統...決定要不要跟你相處，除非是優越感作祟」、「 我大三生，並不會，只是沒有AirDrop而已，還有LINE啊」。

對此，一票網友正能量安慰，「比較方便是真的，但會影響人際關係，通常還是自己的問題」、「高中到出社會都用安卓，不覺得會影響同儕相處」、「邊緣人拿iPhone還是一樣邊緣嗚嗚」、「用什麼手機根本沒差，會用這種東西分族群篩朋友的人，根本不值得浪費時間跟他交流」、「我在捷運上看到的學生不少用安卓欸」。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
天母知名百貨驚見摸陰狼！5歲女童下體遭襲...大哭：那邊好痛
快訊／教育部宣布「3所學校」勒令停招
快訊／下班小心雨彈！11縣市「豪大雨特報」
烏來泛舟男失聯第2天！父母悲痛揮衣喚兒回家
怒揭「台大名醫爆性騷草草了事」　范雲：18年後疑下藥性侵多人
快訊／高雄三民區墜樓！女「7F墜下」無生命跡象
今半個台灣「雷雨到入夜」　周末雨區會更大！熱帶低壓估周四生成

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

酒店妹如何跟客人曖昧？「媽媽桑」示範勾魂密技：眼神是關鍵

高中生「愛用iPhone這功能」　他怨拿安卓被取笑！網一看反駁了

前男友狂劈腿！慘罹「睪丸癌切除」　妹子一聽笑了：渣男現世報

芒種來了！ 「4生肖」準備發大財　招桃花可帶這小物

快訊／財務惡化難解　教育部：明道、環球、大同技術學院勒令停招

快訊／下班小心雨彈！11縣市「豪大雨特報」　大雷雨轟南高屏

台大醫學系教授自揭曾遭性騷擾「舉證困難結案」　院方回應了

文總特製「台味伴手禮」陀螺水果箱！哪吒平安符願烏克蘭難民平安

Me too風暴燒進校園　教育部強調：性騷事件「零容忍」

台大女教授怒揭開刀房內遭名醫性騷　校方：無法容忍

上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝

蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

洪總當年集合時當眾指責 羅力不解：為何戳傷疤？

周湯豪「腰上掛滿內衣」合體比莉　走下台「抱起小粉絲」近距離寵粉

SOMI唱一半「肩帶滑落」辣翻桃園　秀大長腿..台上中文喊：So感動～

女大生帽藏料理鼠王領獎　烹飪學校畢典全場笑翻XD

富二代月花50萬吸毒敗光祖產　被抓後毒癮發作發抖狂踹警車

酒店妹如何跟客人曖昧？「媽媽桑」示範勾魂密技：眼神是關鍵

高中生「愛用iPhone這功能」　他怨拿安卓被取笑！網一看反駁了

前男友狂劈腿！慘罹「睪丸癌切除」　妹子一聽笑了：渣男現世報

芒種來了！ 「4生肖」準備發大財　招桃花可帶這小物

快訊／財務惡化難解　教育部：明道、環球、大同技術學院勒令停招

快訊／下班小心雨彈！11縣市「豪大雨特報」　大雷雨轟南高屏

台大醫學系教授自揭曾遭性騷擾「舉證困難結案」　院方回應了

文總特製「台味伴手禮」陀螺水果箱！哪吒平安符願烏克蘭難民平安

Me too風暴燒進校園　教育部強調：性騷事件「零容忍」

台大女教授怒揭開刀房內遭名醫性騷　校方：無法容忍

她一年看診6次！狂拉肚子　冰箱用法「這5種超NG」：細菌增十倍

《花不棄》黃心娣世新碩士畢業了！同班同學驚見「大咖女星」

桃園清潔隊員招考完成體能測驗　6／18第二階段筆試

桃竹苗分署青艦計畫攜手春源鋼鐵　138名年輕人加入留任率100%

回收寶特瓶做愛心傘！中信跨企業做6000支　可免費借還

時空旅人？82年前照片驚見「墨鏡潮男揹相機」　專家揪3點破解真相

停電到車上「開冷氣睡覺」　媽開門驚見3人昏迷！女兒慘丟命

總統府資政遭影射性騷　顏志發今提告：完全是政治操作、莫須有

律師評高虹安遭諷「特殊服務女客戶」　網友辯「記錯人」代價曝

快訊／高雄男詭死套房！疑窒息式性愛索命　母報案破門驚見兒亡　

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

生活熱門新聞

女工程師3餐清淡卻罹脂肪肝！專家給2建議

畫面和員工說法不符　牛肉麵老闆：頂多石牌店收掉

打臉！牛肉麵店抹布水煮麵完整影片曝

志明牛肉拉麵石牌店即起暫時歇業

牛肉麵店今緊急停業「明開記者會」

豪雨襲高雄　陳其邁：水情中心三級開設

台志願軍烏克蘭遇爆炸！　麻醉醒來才知被截肢

宜蘭入夜大豪雨　8縣市豪大雨特報

台志願軍烏克蘭戰場歸來　轉角遇「大批俄軍」愣住

今午後大雨地區曝　全台連7天防「劇烈天氣」

網爆石牌牛肉麵店員將抹布水扭進湯鍋

6縣市豪大雨！　全台連7天防「劇烈天氣」

可能又有颱風　氣象局回應了

午後雷雨來了！氣象局發大雨特報

更多熱門

相關新聞

獨／高二籃球好手戲水溺斃　為幫父親事業休學重考

獨／高二籃球好手戲水溺斃　為幫父親事業休學重考

台中一名17歲王姓少年3日與吳姓、董姓國中同學一起前往大安濱海樂園戲水，卻遭大浪捲走，搜救人員歷經39小時，今天清晨終於被發現王男身影，無奈已成為一具冰冷遺體。王男生前就讀僑泰中學進修部日文科2年級，但上學期結束時已辦休學，消息傳回學校，校方及班導師相當震驚，尤其是導師4月中才與其聯絡，關心近況，卻傳來不幸消息，哀慟不已。

高中生落海亡...母苦守海邊2天見遺體哭癱

高中生落海亡...母苦守海邊2天見遺體哭癱

快訊／失聯39小時！　疑落海高中生遺體找到了

快訊／失聯39小時！　疑落海高中生遺體找到了

女高中生遺失相機心急報案　好心人撿到送招領

女高中生遺失相機心急報案　好心人撿到送招領

iPhone電量掉太快？　10招教你維持電池健康

iPhone電量掉太快？　10招教你維持電池健康

關鍵字：

iPhone安卓高中生AirDrop手機大學傳檔案取笑

讀者迴響

熱門新聞

女工程師3餐清淡卻罹脂肪肝！專家給2建議

畫面和員工說法不符　牛肉麵老闆：頂多石牌店收掉

打臉！牛肉麵店抹布水煮麵完整影片曝

志明牛肉拉麵石牌店即起暫時歇業

快訊／桃園火車站驚傳旅客落軌！身首分離慘死

鍾明軒惹惱廠商！

鄧九雲驚喜宣布：我結婚了！　「曾和何韻詩女女戀」

Albee羞認「廚房流理台激戰男友」

83歲男星不信「能讓小54歲女友懷孕」！逼驗DNA

人氣女星「遭男星撿屍帶上床」3線索曝身分

即／苗栗牛肉麵店氣爆1死3傷　57歲業者不治

裸女啃食鹿屍　女巫傳說是真的！

男繳不起帳單　靠賣東西1年賺688萬

日本環球侏羅紀公園乘船遊9月起閉園

5億高中生手有針孔！律師提證據槓上中檢：鐵證斑斑

更多

最夯影音

更多
上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝

上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝
蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面