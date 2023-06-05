高中生「愛用iPhone這功能」　他怨拿安卓被取笑！網一看反駁了

▲侄子將上大學，卻討拍直呼「想換iPhone」原因傻眼了。（示意圖／記者許力方攝）



網搜小組／劉維榛報導

在讀書時期，最怕同儕之間會比較穿著行頭或3C產品！一名網友驚呆透露，侄子準備上大學，卻苦惱著想換iPhone，原因竟是使用安卓手機被取笑，加上大家都透過AirDrop來傳檔案。一番話讓原PO難以置信直呼，「手機會影響人際關系...這真的是超出我的想像！」該文章引發網友熱議。

一名網友在PTT透露，侄子今年就要上大學了，但最近聊天中，聽聞他想換iPhone的念頭，一問原因後，「居然是因為用安卓有時候會被取笑」，讓原PO感到難以置信。

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侄子解釋，若與同學之間傳檔案，像是IG或抖音之類的素材，使用iPhone內建功能「AirDrop似乎是主流。」

對此，原PO直言，使用哪一廠牌的手機，主要還是著重再使用習慣或方便性，「手機會影響人際關系...這真的是超出我的想像！」對此，原PO也真心求問，侄子遇到的狀況是特例，還是真的是目前的趨勢狀況呢？

文章曝光後，有網友直言，「高中非都市學校，的確有這問題（但女生群比較嚴重）」、「我親戚高三台北高中生表示，安卓、蘋果各半 ，傳照片可透過IG、LINE、Google Drive等，不會說第一時間都用AirDrop」、「高中確實會喔，N年前退下來的7Plus就是姪子拿去用，說同學有8成都用iPhone，不想拿家裡給的安卓」。

但也有同年齡層的網友反駁，「應屆高中畢業生路過回答一下，真的沒人會管你會用什麼系統...決定要不要跟你相處，除非是優越感作祟」、「 我大三生，並不會，只是沒有AirDrop而已，還有LINE啊」。

對此，一票網友正能量安慰，「比較方便是真的，但會影響人際關係，通常還是自己的問題」、「高中到出社會都用安卓，不覺得會影響同儕相處」、「邊緣人拿iPhone還是一樣邊緣嗚嗚」、「用什麼手機根本沒差，會用這種東西分族群篩朋友的人，根本不值得浪費時間跟他交流」、「我在捷運上看到的學生不少用安卓欸」。