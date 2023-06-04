iPhone電量掉太快？　10招教你維持電池健康

▲iPhone 14。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

隨著iPhone越用越久，不少果粉發現手機越來越耗電，尤其拍照、追劇後電量掉很快，電池健康度也不斷往下滑，《ETotday新聞雲》整理10種可以讓iPhone電池保持健康的方法。

1. 僅使用Apple官方充電器

2. 更新到最新的iOS版本



3. 避免同時充電和使用手機

一邊充電一邊用手機很容易讓手機過熱，也會使電池健康度受影響，因此應盡量避免邊充邊用手機。

4. 關閉未使用的功能

若有很多功能平常不會使用到，可以到「設定」裡關閉這些功能；也可以降低iPhone的亮度，啟用更少通知避免螢幕一直被喚醒。

5. 別讓iPhone長時間不充電

讓iPhone電量維持在40％-80％之間，對於電池比較健康。若iPhone快沒電了，一定要記得馬上充電；當iPhone低於20％時可開啟低電量模式延長電池壽命。

6. 別讓iPhone充電過夜

很多人睡覺時才會充手機，但這樣可能會導致電池損壞，並縮短電池的壽命，應盡量避免讓手機充整夜。

7. 避免讓iPhone承受極端的溫度變化，過熱會過冷都會很傷電池。

8. 為iPhone穿上保護殼

由於灰塵及污垢顆粒可能聚集在充電孔上，因此若有裝保護殼，可以避免髒污直接接觸；但充電時手機可能會發燙，因此可以在充電時先拿下保護殼。

9. 避免最大化充電週期

根據Apple官方指出，當iPhone充電約500次後，整體電量就會保留在80％左右，使用iPhone的次數越少、充電週期就越少、電持續航時間就會更長。

10. 關機前將iPhone充電至50％

為了避免關機太久導致手機沒電，關機前先將手機充到50％，防止關機時消耗電量。