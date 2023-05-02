宏都拉斯派媒體團赴陸　華春瑩親自設宴款待

▲華春瑩親自設宴款待宏都拉斯媒體團成員。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸與宏都拉斯建交之後，雙方交流密切，宏都拉斯更於4月底派出媒體代表團訪陸，成員包含了總統府新聞部副部長、國家電視台台長，以及多家媒體的記者。另外，陸方也相當重視宏都拉斯的訪團，由外交部部長助理華春瑩親自設宴款待。

根據宏都拉斯媒體的報導，媒體代表團成員4月28日晚間在北京接受了華春瑩的設宴款待，並愉快分享及品嘗了中國美食。

華春瑩也在接受宏都拉斯媒體採訪時表示，「雖然今天晚上的交流短短的，但我已經非常喜歡宏都拉斯媒體記者的熱情、坦承，我真心歡迎你們常來中國。」

▼媒體團成員搶拍天安門廣場。（圖／翻攝微博）



陸媒報導則指出，4月30日至5月3日，外交部新聞司組織宏都拉斯媒體代表團一行14人在貴州參訪。代表團將到平塘特大橋、中國天眼500米口徑球面射電望遠鏡、遵義會議會址、遵義花茂村等地進行實地參觀，考察貴州省脫貧攻堅、鄉村振興等領域成果和經驗，了解貴州省紅色資源文化，參訪高科技和交通設施建設成就。

此次到訪的宏都拉斯媒體代表團由宏都拉斯總統府新聞部副部長、國家電視台台長帶隊，總統府新聞辦公室、人民權力周刊、8頻道、阿茲特克電視台、V電視台、QHubo電視台、觀點電視台、45頻道、環球電台、抖音等媒體記者為成員。

▼宏都拉斯媒體團訪問貴州。（圖／翻攝微博）

