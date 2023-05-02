　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

宏都拉斯派媒體團赴陸　華春瑩親自設宴款待

▲▼宏都拉斯派媒體團赴陸　華春瑩親自設宴款待。（圖／翻攝微博）

▲華春瑩親自設宴款待宏都拉斯媒體團成員。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸與宏都拉斯建交之後，雙方交流密切，宏都拉斯更於4月底派出媒體代表團訪陸，成員包含了總統府新聞部副部長、國家電視台台長，以及多家媒體的記者。另外，陸方也相當重視宏都拉斯的訪團，由外交部部長助理華春瑩親自設宴款待。

根據宏都拉斯媒體的報導，媒體代表團成員4月28日晚間在北京接受了華春瑩的設宴款待，並愉快分享及品嘗了中國美食。

華春瑩也在接受宏都拉斯媒體採訪時表示，「雖然今天晚上的交流短短的，但我已經非常喜歡宏都拉斯媒體記者的熱情、坦承，我真心歡迎你們常來中國。」

▼媒體團成員搶拍天安門廣場。（圖／翻攝微博）

▲▼宏都拉斯派媒體團赴陸　華春瑩親自設宴款待。（圖／翻攝微博）

陸媒報導則指出，4月30日至5月3日，外交部新聞司組織宏都拉斯媒體代表團一行14人在貴州參訪。代表團將到平塘特大橋、中國天眼500米口徑球面射電望遠鏡、遵義會議會址、遵義花茂村等地進行實地參觀，考察貴州省脫貧攻堅、鄉村振興等領域成果和經驗，了解貴州省紅色資源文化，參訪高科技和交通設施建設成就。

此次到訪的宏都拉斯媒體代表團由宏都拉斯總統府新聞部副部長、國家電視台台長帶隊，總統府新聞辦公室、人民權力周刊、8頻道、阿茲特克電視台、V電視台、QHubo電視台、觀點電視台、45頻道、環球電台、抖音等媒體記者為成員。

▼宏都拉斯媒體團訪問貴州。（圖／翻攝微博）

▲▼宏都拉斯派媒體團赴陸　華春瑩親自設宴款待。（圖／翻攝微博）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
「大咖AV女優」引退1年　改名宣布回歸
背痛就醫驚見「腰椎被吃掉」　醫嘆：癌症末期了
北捷恐怖淫男狂追抓奶影片曝！　她等車遭猛撲壓地
快訊／西濱「槽車整輛翻下橋」！　鮮血流滿地
線上直播驚現「學生床戰啪啪啪」　教授尷尬急切：Oh Gosh
趕著去毒趴！24歲男狠撞機車　老師死在安親班門口
摩斯薯條調漲20元！　推出2新包裝
台灣4月新車銷量出爐！　雙LEXUS殺進前10名
陳為民騎西濱「撞見魔神仔」！恐怖長相曝光　車友嚇認：我遇過

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

60萬陸客五一訪香港　李家超：充分展示軟實力

成都地鐵站台玻璃門「整片碎裂」竟是被人流擠爆！官方：未受影響

遊客集體「狗爬式」過懸崖　玩命旅遊狂喊：這段最危險！

美國偏好的台灣候選人？　3位美台海權威專家解讀

宏都拉斯派媒體團赴陸　華春瑩親自設宴款待

遼寧黑風關古鎮吊橋垮塌壓住遊客　民眾滿頭是血神情痛苦走出

傳與女友吵架！金髮猛男「掛高樓外牆」嚇唬她　下秒墜地四肢變形

裝修變危樓！200多人凌晨緊急撤離　目擊者痛罵：整棟樓廢了！

美名校線上直播驚現「學生床戰啪啪啪」　教授尷尬急切斷：Oh Gosh！

陸五一電影票房破10億　第一名演「殲-20」試飛故事

越南道地「殘廢餐」！　飯來張口、美女陪喝酒

1歲小搶匪奪王妃手提包　凱特被逗樂：讓他繼續玩

吳建豪當她面提少女時代成員　Jessica一聽笑回：Oh～

12歲選秀冠軍和爸對唱　成熟深情詮釋經典老歌

載人回家乘客卻去坐後座　駕駛被當小黃爆氣：禮貌？

美校車司機行駛中突昏倒　13歲童緊急剎住救全車！

《禹英禑》夢幻聯動《金師傅3》 他們全轉職去石垣醫院？

SEVENTEEN Joshua「紳士行為」讓她心動！　李泳知笑喊：看到我們孫子了XD

媽媽開跳BLACKPINK　兒子：就韻律舞啊！

男孩口誤喊老師「媽媽」　為負責竟撩：那我娶妳呀

60萬陸客五一訪香港　李家超：充分展示軟實力

成都地鐵站台玻璃門「整片碎裂」竟是被人流擠爆！官方：未受影響

遊客集體「狗爬式」過懸崖　玩命旅遊狂喊：這段最危險！

美國偏好的台灣候選人？　3位美台海權威專家解讀

宏都拉斯派媒體團赴陸　華春瑩親自設宴款待

遼寧黑風關古鎮吊橋垮塌壓住遊客　民眾滿頭是血神情痛苦走出

傳與女友吵架！金髮猛男「掛高樓外牆」嚇唬她　下秒墜地四肢變形

裝修變危樓！200多人凌晨緊急撤離　目擊者痛罵：整棟樓廢了！

美名校線上直播驚現「學生床戰啪啪啪」　教授尷尬急切斷：Oh Gosh！

陸五一電影票房破10億　第一名演「殲-20」試飛故事

國籍航空2022財報出爐！星宇虧最多「累計虧損破122億元」

太陽保羅G2傷退不妙！　主帥賽後親曝傷勢狀況

藍立委初選民調7日開跑！李彥秀邀李明賢站台　游淑慧找他傳授秘笈

投147線拓寬改善剩7公里路　縣府盼帶動鹿茸產業發展

MET Gala／女星全化貓眼＋裸唇！Jennie清淡優雅風、安海瑟薇復古風

MET Gala／卡蒂B扮「女版老佛爺」太可愛！盤點本次紅毯黑色造型女星

華航「退役救生衣」化身3種日用包！每件1500元限量開賣

「兒遭綁架」討贖金！鋼鐵媽吐1句竟收歹徒祝福：願妳未來順遂

20歲才見面！女瘋狂愛上同父異母弟　高調曬恩愛連生2孩

一票人犯錯！「電鍋1習慣」大口吃細菌又耗電

林襄15秒狂晃片被挖出 性感馬甲襯托渾圓北半球!

大陸熱門新聞

網紅民宿床下躺死人　住客聞屍臭「還看到了」

吃烤乳豬肚痛命危！醫抽出2000毫升油漿

五一連假傳珠峰「堵人」到凌晨2點！拍攝者澄清

海底撈吃飯打群架！店員秒衝上前收走熱湯

美名校線上直播驚現「學生床戰啪啪啪」 教授尷尬急切斷：Oh Gosh！

「咬掉男友奶頭」慌了　網紅醫認真回1句

黑衣男酒持刀猛砍1男！女子哭求：放過他

借廁所要花245元買門票！遊客氣炸公審

中國科學院院長參觀EUV光源樣機

陸遊客「沒訂到旅館」　集體睡公廁過夜

12萬人瘋湧到淄博吃燒烤！店家累癱自刷一排負評

吃到飽只付一人錢…3人一起爽嗑被抓包：怕吃不完

姓「劉」老爸用這兩個字替兒取名 兒尷尬40年：感謝爸媽......

算小一數學題！碩士爸10分鐘無解

更多熱門

相關新聞

巴拉圭總統大選　友台候選人贏了

巴拉圭總統大選　友台候選人贏了

我國友邦巴拉圭4月30日舉行總統大選，選務機構已經宣布，右翼執政黨紅黨（Colorado Party）候選人潘尼亞（Santiago Pena）以逾42%得票率勝出。今年初，他曾表示如果勝選巴台60多年邦交將不受影響，如今也在推特發文，「感謝你們每一個人，感謝巴拉圭！」

巴拉圭反對派民調領先　勝選恐與中建交

巴拉圭反對派民調領先　勝選恐與中建交

巴拉圭總統選戰牽動與我國邦交　綠委示警：外交部要密切觀察與注意

巴拉圭總統選戰牽動與我國邦交　綠委示警：外交部要密切觀察與注意

瓜地馬拉官員：不要求台灣送錢

瓜地馬拉官員：不要求台灣送錢

美議員提案停止援助與台斷交國家　綠委讚：有效嚇阻中國挖牆腳

美議員提案停止援助與台斷交國家　綠委讚：有效嚇阻中國挖牆腳

關鍵字：

宏都拉斯建交斷交華春瑩

讀者迴響

熱門新聞

首波梅雨要來了　「下最大」時間曝

公公「讓金孫讀私校」承諾學費全扛　1年後逼瘋媳婦

快訊／《廚神當道》大咖主持人陳屍飯店！

即／郭台銘深夜急道歉：倉促發言

企鵝妹被嫌胸部小　台語怒飆3個字回應

哥嫂帶爸媽玩2天1夜！她遭排擠氣炸　全場秒挺哥哥

護士打視訊「嫌儀器吵」拔掉！　85歲病患亡

瑤瑤「沒穿內衣」主持人伸進去喬奶

年輕人搶當保全　內行人曝3大優勢

網紅民宿床下躺死人　住客聞屍臭「還看到了」

明星高中老師家中浴室亡　蓮蓬頭水還在流

壓力大就自慰！他尻到「手都破皮了」　妻每天激愛餵不飽

「TOYOTA全新跑旅」現身了

三上悠亞引退認「找到愛人了」　對象是百萬YTR

3男闖科大女宿！噁撩妹子屁股很翹　最小才15歲

更多

最夯影音

更多
越南道地「殘廢餐」！　飯來張口、美女陪喝酒

越南道地「殘廢餐」！　飯來張口、美女陪喝酒
1歲小搶匪奪王妃手提包　凱特被逗樂：讓他繼續玩

1歲小搶匪奪王妃手提包　凱特被逗樂：讓他繼續玩

吳建豪當她面提少女時代成員　Jessica一聽笑回：Oh～

吳建豪當她面提少女時代成員　Jessica一聽笑回：Oh～

12歲選秀冠軍和爸對唱　成熟深情詮釋經典老歌

12歲選秀冠軍和爸對唱　成熟深情詮釋經典老歌

載人回家乘客卻去坐後座　駕駛被當小黃爆氣：禮貌？

載人回家乘客卻去坐後座　駕駛被當小黃爆氣：禮貌？

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面