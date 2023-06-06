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路上沒人穿！妹子嘆上班穿「1單品」太裸露　網也認了：容易走光

▲▼熱浪,陽光,夏日,夏天,炎熱,天氣,高溫,中暑,烈日,正午,酷暑,行人,防曬。（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李毓康攝）

記者朱祖儀／綜合報導

天氣越來越熱，不少女生換上涼爽舒適的衣服。但一名女網友觀察路人，發現很多女生會穿無袖、小可愛上街，卻幾乎沒有人穿一字領衣服，但這類的衣服也不適合穿去上班，讓她覺得很疑惑，「要在什麼時候穿？」不少人看到後指出，「出門聚餐就很適合啊」，但也有人認為一字領太容易曝光了。

原PO在PTT發文表示，上班穿一字領感覺太暴露了，應該只適合在休閒場合穿，像是約會或逛街的時候，不過她在路上也很少看到有人穿，「有看過無袖，甚至抹胸（平口）上衣也看過，但沒看過有人穿一字領」。

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原PO指出，現在春夏季節能經常在實體服飾店內看到一字領，代表還有一定的消費族群，這讓她不禁好奇，「有買一字領上衣的各位都在什麼時候穿？一字領露肩上衣能在什麼場合穿？」

▲▼。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO好奇，一字領要在什麼時候穿？（圖／翻攝自PTT）

文章曝光後，網友紛紛表示「約會、朋友聚會都可以穿呀，很好看耶，露出鎖骨微性感又不會太露」、「路上確實少見」、「前幾年很流行啊，有好幾件」、「海邊啊」、「夏天會穿啊，吃飯逛街去海邊」、「以前比較流行，最近流行露腰跟緊身褲」、「很常見吧，假日去人多景點都常看到」、「歐美很常見，只能說台灣不多吧」。

但也有人指出不方便之處，「以前買過幾件，但只是穿開心的不會想穿出去，肩那邊不是容易往下掉走光，就是往上跑要一直拉」、「這種要在衣服腋下縫條線讓手臂穿過，以防衣服一直往上跑，活脫脫變成束口袋裝」、「會一直往上跑很煩，買過兩件就不買了」、「拍照的時候穿吧？我們之前旅行的時候有人有帶，都是到定點換上去拍照，不然只要人一動衣服位置就會整個跑掉，會很狼狽」。

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