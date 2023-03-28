Line對話曝光！　獵人承諾用麻醉槍...現場竟用真槍打死狒狒

▲▼新竹縣政府針對狒狒遭打死召開記者會說明。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇、劉人豪／新竹報導

狒狒逃亡16天，昨(27日)竟在圍捕過程中遭獵槍擊中左胸喪命，林姓獵人向警方表示是受新竹縣政府農業處委託，授權開槍的則是六福村相關人員。對此，六福村回應，「因配合警方調查，所以調查不公開，暫不進行回應，新竹縣政府表示，沒有授權獵人開槍，只有詢問如何誘捕，結果他人就在現場，而林表示，現場如果有麻醉槍，可以在獸醫陪同下由他使用，沒想到後來竟使用真槍，並將狒狒打死。

新竹縣農業局副處長傅琦媺指出，狒狒沒有進到新竹縣的轄區，野生動物管理是屬於行政管轄權，捕獲當下新竹縣沒有人員、也沒有指派人員到現場。

新竹縣副縣長陳見賢表示，桃園市腹地相當廣，用食物誘捕可能抓不到，希望用麻醉的方式來逮捕，針對狒狒被開槍打死，新竹縣政府重申，並沒有委託林姓獵人做這件事，況且案發地點不屬於新竹縣的管轄，當初跟林姓獵人聯絡只是請教他，他可能比較知道動物的習性，「只是請教他如何誘捕，請他協助，結果我們在跟他通電話的時候，他已經在圍捕的現場」。

▲新竹縣府提出line對話紀錄。（圖／新竹縣府提供）

至於獵人為什麼在現場，陳見賢說這方面他們不知道，也沒有授權，只是在詢問的時候，獵人就已經在現場。並提出Line對話截圖，可看到對話中副處長說「王組長建議要查看過去狒狒路徑，如在哪覓食?在哪夜宿?才有機會在建物裡或樹上停留時使用吹箭或麻醉。王組長認為食源太多，誘捕不太有機會。」

後續技士回應說「林先生目前也在楊梅湖口交界，現場待命，他說如果有麻醉槍的話，可以獣醫陪同下由他使用，但也要確切看到狒狒的時候才能使用」。