送手機口紅誘少女交往...「我會讓妳紅」逼全裸視訊　噁男下場曝

▲桃園市許姓男子2021年8月間透過網路認識未滿14歲少女，在視訊中以「我讓妳紅」威嚇逼其脫衣供其觀看，少女不甘受辱報警提告。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市許姓男子2021年間透過臉書認識還不滿14歲少女，許明知少女未成年，竟以贈送手機、口紅與生活費等與誆騙少女與其交往，同年8月間以視訊與少女聊天時，要求少女脫去內衣裸露胸部供其觀看遭拒後，竟露出猙獰面貌嗆聲「我讓妳紅」威嚇少女，少女被迫裸體和許視訊。桃園地院審理後，依脅迫使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，判許有期徒刑年7年2月，還可上訴。

判決指出，年約20餘歲的許姓男子於2021年8月1日下午1時30分許，透過臉書認識未滿14歲少女，許男明知少女未成年，竟利用其年幼且心智發展不成熟，於同日下午5時許，向少女誆稱欲贈送最新手機、口紅，還願意提供生活費給少女花用等語，以此取信少女同意與其交往。

同年8月2日凌晨1時許，許男透過通訊軟體Messenger撥打視訊電話給少女，要求少女脫去內衣、裸露胸部與其視訊，少女當場拒絕，許男無視少女拒絕，以文字恫稱「我讓你紅」、「你確定你要這樣玩」、「信不信走到哪都有人知道你是誰」等語脅迫少女脫去內衣供其觀看胸部等猥褻裸露畫面，少女心生畏懼下褪去內衣、裸露胸部，滿足許男觀看猥褻行為之電子訊號，事後不甘受辱向桃園市警局少年警察隊報案提告。

桃園地院審理時，被告許男坦承犯案，少女則提供與許男供訊軟體之帳號對話截圖照片，桃園市警局少年警察隊則提供搜索、扣押筆錄、扣押物品等證物佐證，法官認為許男犯行明確。

法官審酌，被告許男明知少女為未滿14歲，仍處於心智發展不成熟，且想法單純，被告為滿足個人性慾，透過通訊軟體與少女認識後，脅迫其裸露胸部與其視訊，對少女為強制猥褻之行為，使少女製造猥褻行為之電子訊號供其觀覽，犯罪手段低劣。法官考量被告雖坦承犯行，然未能與少女與法定代理人達成和解，依脅迫使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，處有期徒刑7年2月，全案還可上訴。