快訊／出境前1天　靜宜女大生「全身黑+馬尾」最後身影曝光！

記者鄧木卿、黃資真／台中報導

台中市靜宜大學傳出一名林姓女大生失蹤，自3月29日失聯，疑似遭人蛇集團控制。經調查，林女在3月30日獨自1人從桃園出境，飛往英國倫敦，預定中途在曼谷轉機，卻在曼谷就下飛機，監視器錄下林女的最後身影在3月29日早上8時40分，穿越台中台灣大道、英才路路口後進入學校的身影。

▲ 失蹤女大生最後身影。（圖／記者鄧木卿翻攝）

目前警方掌握林女的最後身影，在出境前一天3月29日早上8時20分走出宿舍，8時40分走進學校大門，至於何時走出校門，還在調閱監視器釐清中。

警方說明，靜宜大學林姓女大學生與家人相約於清明連假返鄉過節，却遲未返家，家屬與其連繫卻音訊全無，經與房東聯繫前往女學生租屋處，發現已人去樓空，故於4月2日20時向本分局報案請求協助。

經立即前往租屋處及調閱監視影像，發現林女於3月29日上午8時31分離開宿舍前往學校後便已行蹤不明，另外，林女手機並未隨身攜帶，經警方查證林女另申辦一支行動電話門號，警方緊急協尋定位，該門號最後關機時間為3月30日上午8時許，基地台位置在桃園市大園區航站南路一帶，經查移民署入出境資料，確認林女已於3月30日上午8時許，搭乘長榮航空飛往倫敦之班機出境。