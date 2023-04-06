　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／出境前1天　靜宜女大生「全身黑+馬尾」最後身影曝光！

記者鄧木卿、黃資真／台中報導

台中市靜宜大學傳出一名林姓女大生失蹤，自3月29日失聯，疑似遭人蛇集團控制。經調查，林女在3月30日獨自1人從桃園出境，飛往英國倫敦，預定中途在曼谷轉機，卻在曼谷就下飛機，監視器錄下林女的最後身影在3月29日早上8時40分，穿越台中台灣大道、英才路路口後進入學校的身影。

▲▼ 失蹤女大生最後身影。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲ 失蹤女大生最後身影。（圖／記者鄧木卿翻攝）

目前警方掌握林女的最後身影，在出境前一天3月29日早上8時20分走出宿舍，8時40分走進學校大門，至於何時走出校門，還在調閱監視器釐清中。

警方說明，靜宜大學林姓女大學生與家人相約於清明連假返鄉過節，却遲未返家，家屬與其連繫卻音訊全無，經與房東聯繫前往女學生租屋處，發現已人去樓空，故於4月2日20時向本分局報案請求協助。

經立即前往租屋處及調閱監視影像，發現林女於3月29日上午8時31分離開宿舍前往學校後便已行蹤不明，另外，林女手機並未隨身攜帶，經警方查證林女另申辦一支行動電話門號，警方緊急協尋定位，該門號最後關機時間為3月30日上午8時許，基地台位置在桃園市大園區航站南路一帶，經查移民署入出境資料，確認林女已於3月30日上午8時許，搭乘長榮航空飛往倫敦之班機出境。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
「賭王最美千金」伴娘團超狂！　爆砸2億辦世紀婚禮
快訊／中山南路嚴重車禍　BMW逆向撞4車
快訊／火車站小黃運將　慘遭當場勒斃
快訊／靜宜女大生「全身黑+馬尾」　最後身影曝光！
「加蛋＋20元」真的出現！　飯糰蛋飆60元
77老大認愛長腿辣妹　不回家改去摩鐵：怕吵到外甥
實登出來了！　周子瑜高雄豪宅「每坪價格曝光」
全市緊急停課！巴西25歲男闖托兒所　斧頭砍死4童

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

三寶女騎士逆向被叭竟嗆「又怎樣」　台中警：調閱影像依法舉發

通緝犯駕車衝撞員警　台南歸仁警迅速逮捕歸案

快訊／北市BMW失控衝對向車道　釀4車碰撞、3人受傷送醫

快訊／醉男發酒瘋！汐止火車站排班小黃運將慘遭勒斃

快訊／出境前1天　靜宜女大生「全身黑+馬尾」最後身影曝光！

新店婦「全身紅」留遺書亡　知名政治學者兒低調未表示意見

毒駕挨罰12萬「250坪土地被拍賣」　還有遙控車+機器人

快訊／失蹤靜宜女大生「獨自赴英曼谷下機」！疑遭人蛇集團控制

驚悚照曝！高雄微笑公園樹木突倒塌！女泡茶聊天來不及逃遭砸

屏東枋寮佳冬6平交道柵欄「故障無法升起」　苦等1小時用路人崩潰

男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽

董仔「性需求大」求歡多次被拒！　質疑未婚夫變心...氣喊「你不跟我愛愛」

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

郭台銘首鬆口爭取2024總統　為4年前離開國民黨90度鞠躬

高嘉瑜「飆高音」大失控　推拿治療全程尖叫喊痛

謝金燕曝與林志穎「驚人關係」！　陳若儀看老公娃娃臉：很不爽XD

超香！泰變性正妹雲集　有醫師證明可免除兵役

愛莉莎莎新歡遭爆是暴力男！　掐脖毆打前女友…她崩潰證實

弟練TikTok魔性舞蹈　看1次就學會哥哥笑瘋

《模仿犯》阿西「下跪學狗爬」逼哭觀眾　忍淚喊「回家了...」這幕超心碎

三寶女騎士逆向被叭竟嗆「又怎樣」　台中警：調閱影像依法舉發

通緝犯駕車衝撞員警　台南歸仁警迅速逮捕歸案

快訊／北市BMW失控衝對向車道　釀4車碰撞、3人受傷送醫

快訊／醉男發酒瘋！汐止火車站排班小黃運將慘遭勒斃

快訊／出境前1天　靜宜女大生「全身黑+馬尾」最後身影曝光！

新店婦「全身紅」留遺書亡　知名政治學者兒低調未表示意見

毒駕挨罰12萬「250坪土地被拍賣」　還有遙控車+機器人

快訊／失蹤靜宜女大生「獨自赴英曼谷下機」！疑遭人蛇集團控制

驚悚照曝！高雄微笑公園樹木突倒塌！女泡茶聊天來不及逃遭砸

屏東枋寮佳冬6平交道柵欄「故障無法升起」　苦等1小時用路人崩潰

領6000元大升級！數發部：2.0版4／11上線　強打「登記當天入帳」

光芒太耀眼！大聯盟唯一開季不敗金身　6連勝續寫球隊紀錄

勞動基金獲利回吐317.7億元　前2月賺1189.5億元

赤裸的身體教育！英國新節目找成年男女「脫內褲」　逼孩子看裸體

台南龍崎條款！修法認定廢止開發許可、環評應失效　環保署長：尊重

侯友宜搭檔郭台銘選總統？　盧秀燕盼君子之爭：能贏比較重要

三寶女騎士逆向被叭竟嗆「又怎樣」　台中警：調閱影像依法舉發

波蘭瘋狂弦樂四劍客　4／21屏東演藝廳全台獨家演出

奈良美智穿藍白拖展現台味！足跡也到花東　稱長濱像湘南

忘記煮菜就外出「鍋底燒焦冒濃煙」住警器狂響　屏東消防員急滅火

用台幣20萬找男生陪他一晚 加碼到45萬直男立馬掰彎了

社會熱門新聞

靜宜女大生失蹤8天　校方鬆口證實了

快訊／靜宜女大生失蹤　警證實已經出境了

即／失蹤靜宜女大生生「獨自赴英曼谷下機」

新店嬤「全身紅」洩憤亡！　兒是知名政治學者

即／失蹤女大生出境前1天「最後身影曝」！

台版攝理教！教主創仙女班當後宮伸爪6女

快訊／新店紅衣嬤　倒臥房送醫不治

新北弟殺哥發現沒斷氣　家屬：還加強力道

台中老夫妻「住」超商1個月　社會局帶回安置

即／醉男搭小黃發酒瘋！運將遭「鎖喉壓制」勒斃

台中20歲女大生失蹤8天！家屬心急PO文找人

遭冒名股市詐騙　張雅琴怒報案

一道刮痕要整塊換新！旅客控小琉球機車行碼頭堵人

鮮肉男獻裸聊初體驗給熟女　結局哭慘

更多熱門

相關新聞

屏東6鐵路平交道柵欄故障　民眾崩潰

屏東6鐵路平交道柵欄故障　民眾崩潰

屏東縣枋寮鄕大庄、燕巢、屏南及佳冬鄉賴家村、下寮、復興路口等6處兩鄉的鐵路平交道，今(6)日早上因訊號異常，致柵欄放下近1時無法升起，還響起火車接近的噹叮聲音，往來民眾全部受阻，等到崩潰，異常原因還待了解。

快訊／靜宜女大生失蹤　警證實已經出境了

快訊／靜宜女大生失蹤　警證實已經出境了

靜宜女大生失蹤8天　校方鬆口證實了

靜宜女大生失蹤8天　校方鬆口證實了

台中20歲女大生失蹤8天！家屬心急PO文找人

台中20歲女大生失蹤8天！家屬心急PO文找人

車手持假買車合約銀行領現　檢聲押獲准

車手持假買車合約銀行領現　檢聲押獲准

關鍵字：

出境靜宜女大生全身黑馬尾最後身影曝光影音

讀者迴響

熱門新聞

靜宜女大生失蹤8天　校方鬆口證實了

快訊／靜宜女大生失蹤　警證實已經出境了

金鐘男星「拍戲活塞DIY」！洩慾過程全被目睹

強雨彈來了　斷崖式降溫跌回1字頭

即／失蹤靜宜女大生生「獨自赴英曼谷下機」

祖厝60年前車票　校名震撼全場

情侶必吃「10大催情食物」！她推菠菜：更容易高潮

彰化6日晚上「送肉粽」當地人傻：會經過夜市

網紅擁雙陰道　「一個工作、一個用來玩」

朋友超愛1穿搭！她狂罵「作賤身體」　網看傻

麥卡錫「1句話」玩大！　郭正亮：白宮氣在心裡

新店嬤「全身紅」洩憤亡！　兒是知名政治學者

台南2天1夜「噴1萬3」不如出國！網見明細搖頭

台灣藍鵲全身螞蟻狂抖　看完長腦

亂倫親姊！疑本人稱「2人都喝醉」被打臉

更多

最夯影音

更多
男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽

男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽
董仔「性需求大」求歡多次被拒！　質疑未婚夫變心...氣喊「你不跟我愛愛」

董仔「性需求大」求歡多次被拒！　質疑未婚夫變心...氣喊「你不跟我愛愛」

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

郭台銘首鬆口爭取2024總統　為4年前離開國民黨90度鞠躬

郭台銘首鬆口爭取2024總統　為4年前離開國民黨90度鞠躬

高嘉瑜「飆高音」大失控　推拿治療全程尖叫喊痛

高嘉瑜「飆高音」大失控　推拿治療全程尖叫喊痛

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面