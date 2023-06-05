▲RISU社團外流大量私密照。（圖／翻攝自臉書）

記者皮心瑀／台北報導

網路上近期出現不少臉書粉絲專頁透過RISU短網址發布性私密影像，而早在去年就有媒體揭露臉書上的霸社及其分支也外流數百名女子的私密照。時代力量立委王婉諭說，上個月她已在質詢時告訴數發部長唐鳳，數發部應該要求業者採取更積極的防堵機制，不應該以技術問題為由、放任平台上性私密影像散佈亂象，當時唐鳳承諾，將在未來與平台的會議當中提出，進一步研擬政策，避免平台成為性犯罪溫床。

王婉諭說，這類散佈、交換性私密影像的群組社團，造成大量受害者的性影像擴散，這些影片絕大多數未經受害者同意，且許多人甚至是在影片被散佈出去後才無意間得知。這類型的社團，可說是多如牛毛，從去年接受陳情後，就發現這些群組被檢舉後，會繼續備份、增生，且社團人數依然非常驚人。

王婉諭指出，加害人找到了規避平台審查性影像的散佈手段，先將性影像上傳到雲端空間或放在 LINE 社群中，再利用短網址的形式張貼在社團之中，或者直接透過Risu 短網址上傳圖片，跟其他人分享、轉傳，臉書沒辦法審查短網址連結，對於由此跳轉到外部網站或雲端的犯罪手法，基本上束手無策。

王婉諭指出，根據今年所通過的性私密影像防治法，有關平台業者應即時移除不法性影像的條文，要等到今年8月才開始施行。目前被害人僅能向衛福部「私Me」網站檢舉，再由衛福部向臉書溝通刪除，或者以妨害性隱私罪向警方報案。因此，上個月，她在質詢時告訴唐鳳，數發部應該要求業者採取更積極的防堵機制，不應該以技術問題為由、放任平台上性私密影像散佈亂象，唐鳳也承諾，將在未來與平台的會議當中提出，進一步研擬政策，避免平台成為性犯罪溫床。

王婉諭呼籲，大家請秉持著「不觀看、不下載、不轉傳、不分享、不持有」原則。不論任何理由，如果你在社團中，請你退出。如果你發現有朋友在社團中，請告訴他，這樣的作為非常惡劣。受害者是被整個社會的惡意所傷害的，每一個社群上的影像連結、每一位旁觀者好奇跟風的心態，都是對被害人一次又一次的傷害，更是對外流者莫大的縱容。