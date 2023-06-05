　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

霸社、RISU外流私密照　王婉諭：唐鳳上月已承諾研擬防堵

▲▼RISU社團外流大量私密照。（圖／翻攝自臉書）

▲RISU社團外流大量私密照。（圖／翻攝自臉書）

記者皮心瑀／台北報導

網路上近期出現不少臉書粉絲專頁透過RISU短網址發布性私密影像，而早在去年就有媒體揭露臉書上的霸社及其分支也外流數百名女子的私密照。時代力量立委王婉諭說，上個月她已在質詢時告訴數發部長唐鳳，數發部應該要求業者採取更積極的防堵機制，不應該以技術問題為由、放任平台上性私密影像散佈亂象，當時唐鳳承諾，將在未來與平台的會議當中提出，進一步研擬政策，避免平台成為性犯罪溫床。

王婉諭說，這類散佈、交換性私密影像的群組社團，造成大量受害者的性影像擴散，這些影片絕大多數未經受害者同意，且許多人甚至是在影片被散佈出去後才無意間得知。這類型的社團，可說是多如牛毛，從去年接受陳情後，就發現這些群組被檢舉後，會繼續備份、增生，且社團人數依然非常驚人。

王婉諭指出，加害人找到了規避平台審查性影像的散佈手段，先將性影像上傳到雲端空間或放在 LINE 社群中，再利用短網址的形式張貼在社團之中，或者直接透過Risu 短網址上傳圖片，跟其他人分享、轉傳，臉書沒辦法審查短網址連結，對於由此跳轉到外部網站或雲端的犯罪手法，基本上束手無策。

王婉諭指出，根據今年所通過的性私密影像防治法，有關平台業者應即時移除不法性影像的條文，要等到今年8月才開始施行。目前被害人僅能向衛福部「私Me」網站檢舉，再由衛福部向臉書溝通刪除，或者以妨害性隱私罪向警方報案。因此，上個月，她在質詢時告訴唐鳳，數發部應該要求業者採取更積極的防堵機制，不應該以技術問題為由、放任平台上性私密影像散佈亂象，唐鳳也承諾，將在未來與平台的會議當中提出，進一步研擬政策，避免平台成為性犯罪溫床。

王婉諭呼籲，大家請秉持著「不觀看、不下載、不轉傳、不分享、不持有」原則。不論任何理由，如果你在社團中，請你退出。如果你發現有朋友在社團中，請告訴他，這樣的作為非常惡劣。受害者是被整個社會的惡意所傷害的，每一個社群上的影像連結、每一位旁觀者好奇跟風的心態，都是對被害人一次又一次的傷害，更是對外流者莫大的縱容。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
牛肉麵店遭爆抹布水煮麵！外送員批：店家硬拗「根本沒換水」
董座「3年收入僅5500」傻眼了
本周「午後雷雨特猛」可能下到半夜！周末梅雨到
LIVE／牛肉店爆抹布水煮麵！老闆最新回應　5億生律師槓中檢
陸生問「中華民國有無包括大陸」　柯文哲笑答：你還回得去中國嗎
快訊／抹布水煮麵！　老闆認了：頂多石牌店收掉不做
快訊／前議長涉「詐領助理費」　住處遭搜索
玩不到了！日本環球影城「人氣設施」9月起閉園

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

性騷擾申訴期限僅1年　民進黨團盼延長：還有3種管道

性騷風波還有未爆彈？　前綠委坦言：已接到很多訊息

福島核廢水4年後抵台　柯文哲喊「不擔心」：日本是負責任的大國

遭控性騷擾何志偉致歉　民進黨團喊尊重

賴清德自稱想與習近平共進晚餐　柯文哲酸「中共同飯人」

侯友宜民調墊底　林為洲嘆「選戰很殘酷」：哪裡弱都被看出來

傅崐萁翻版？藍智庫前研究員曾柏文爆性騷　侯友宜：勿枉勿縱

陸生問「中華民國有無包括大陸」　柯文哲笑答：你還回得去中國嗎？

公務人員明年退休給付是否調整？　行政院最新說明

非綠大聯盟！郭台銘與柯文哲怎麼配？　陳玉珍：都在討論中

上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝

蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

洪總當年集合時當眾指責 羅力不解：為何戳傷疤？

女大生帽藏料理鼠王領獎　烹飪學校畢典全場笑翻XD

SOMI唱一半「肩帶滑落」辣翻桃園　秀大長腿..台上中文喊：So感動～

富二代月花50萬吸毒敗光祖產　被抓後毒癮發作發抖狂踹警車

周湯豪「腰上掛滿內衣」合體比莉　走下台「抱起小粉絲」近距離寵粉

性騷擾申訴期限僅1年　民進黨團盼延長：還有3種管道

性騷風波還有未爆彈？　前綠委坦言：已接到很多訊息

福島核廢水4年後抵台　柯文哲喊「不擔心」：日本是負責任的大國

遭控性騷擾何志偉致歉　民進黨團喊尊重

賴清德自稱想與習近平共進晚餐　柯文哲酸「中共同飯人」

侯友宜民調墊底　林為洲嘆「選戰很殘酷」：哪裡弱都被看出來

傅崐萁翻版？藍智庫前研究員曾柏文爆性騷　侯友宜：勿枉勿縱

陸生問「中華民國有無包括大陸」　柯文哲笑答：你還回得去中國嗎？

公務人員明年退休給付是否調整？　行政院最新說明

非綠大聯盟！郭台銘與柯文哲怎麼配？　陳玉珍：都在討論中

台大港生劉家儀獲保釋　臉書報平安：遭港警以「煽動罪」扣查

抹布水擰進煮麵鍋！北投知名牛肉麵今關門　衛生局稽查撲空

G2奪關鍵勝利　熱火阿德巴約喊話：回主場繼續好表現

野生捕獲陳奕迅…驚見陪吃女子不是老婆！　17年正宮曬照罕見破例

台積電「企業文化太嚴苛」激怒美員工　外媒曝：公司並未為美國做好準備

9歲男童玩太空球「被狂風吹上天」　整個人飛天後墜地傷重送醫

2023畢業生夢幻工作排行出爐　男性最想當YouTuber、女性第一名是這行業

超雷大媽考駕照…繫安全帶「1動作」　考官傻了

民進黨深陷性騷擾案　充分顯露權力使人腐化

張育成7日復健賽　美媒曝歸隊時間固定先發游擊

政治熱門新聞

何志偉遭控肢體性騷道歉了

何志偉遭控肢體性騷　在他右臂寫電話號碼

前國民黨智庫曾柏文深夜致歉

女遭戳胸被阻報警！張斯綱點名吳思瑤

民進黨58立委直接封殺「檢討性騷」！會議記錄曝光

民進黨性騷8案狂燒！事件脈絡一次看

陸軍中校體測...突倒地抽搐死亡

郭台銘「保溫、秀肌肉！」　3腹案拚敗部復活

陸生問這一題　柯：你還回得去嗎？

曾柏文被控性騷道歉　受害者批說謊

藍綠性騷擾連環爆　翟神曝3招辨別

林靜儀：性騷加害者若非民進黨的人，討論就少了

高嘉瑜駁斥收「紅色捐款」喊告網友

女記者控遭傅崐萁性騷　國民黨高層反嗆「轉移焦點」：民進黨爛死了

更多熱門

相關新聞

正妹議員查RISU驚呆　外流大量私密片成員破萬

正妹議員查RISU驚呆　外流大量私密片成員破萬

高雄市議員白喬茵近期在臉書河道上發現大家在抵制「RISU社團」，她說，不查不知道，一查嚇一跳，這居然是散布私密、偷拍、自拍的臉書社團，社團數量像病毒一樣複製的到處都是。她呼籲，社會大眾不要成為加害者的一份子，也希望警政單位盡快透過網路IP追查這些外流影片源頭並嚴懲。

霸社外流私密自拍　曝受害女證件：謝謝XXX

霸社外流私密自拍　曝受害女證件：謝謝XXX

谷阿莫「露鳥」畫面意外流出！

谷阿莫「露鳥」畫面意外流出！

正妹議員私密照外流　前男友發聲了

正妹議員私密照外流　前男友發聲了

PO時力吳佩芸私密照　網媒社長遭起訴

PO時力吳佩芸私密照　網媒社長遭起訴

關鍵字：

RISU霸社外流

讀者迴響

熱門新聞

女工程師3餐清淡卻罹脂肪肝！專家給2建議

打臉！牛肉麵店抹布水煮麵完整影片曝

鄧九雲驚喜宣布：我結婚了！　「曾和何韻詩女女戀」

Albee羞認「廚房流理台激戰男友」

裸女啃食鹿屍　女巫傳說是真的！

人氣女星「遭男星撿屍帶上床」3線索曝身分

男繳不起帳單　靠賣東西1年賺688萬

何志偉遭控肢體性騷道歉了

快訊／桃園火車站驚傳旅客落軌！身首分離慘死

家家曝「阿公見過人魚」：漁船視他們為厄運

女兒錄取「世界TOP3藝術學院」！侯昌明激動哭了：侯家之光

豪雨襲高雄　陳其邁：水情中心三級開設

5億高中生手有針孔！律師提證據槓上中檢：鐵證斑斑

宜蘭入夜大豪雨　8縣市豪大雨特報

今午後大雨地區曝　全台連7天防「劇烈天氣」

更多

最夯影音

更多
上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝

上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝
蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面