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社會 社會焦點 保障人權

正妹議員查RISU嚇一跳…竟外流大量私密片！社團成員破萬人

▲▼高雄市議員白喬茵。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市議員白喬茵。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市議員白喬茵近期在臉書河道上發現大家在抵制「RISU社團」，她說，不查不知道，一查嚇一跳，這居然是散布私密、偷拍、自拍的臉書社團，社團數量像病毒一樣複製的到處都是。她呼籲，社會大眾不要成為加害者的一份子，也希望警政單位盡快透過網路IP追查這些外流影片源頭並嚴懲。

白喬茵指出，RISU臉書社團是散布私密、偷拍、自拍的臉書社團，而且每個社團的成員坐擁上千人到萬人不等。其實不只是臉書，LINE、Dcard跟各種論壇也都有類似的群組跟討論串，而這些社團皆是透過短網址的轉換，上傳性私密影像，所以平台管理員會非常難以審查。

▲RISU社團外流大量私密照。（圖／翻攝自臉書）

這些影片到底有多少人是在不知情的情況下被偷拍、被外流的？白喬茵說，對有些人來說，這是一種隱形的恐懼，就怕有一天不小心從別人口中得知自己也成為主角，任何人都不該被這樣對待，「合法的成人影片管道市面上百百種，真的不要透過這種傷害別人的惡質方式來解決自己的慾望。」

示意圖,臉書,facebook,社群網站,社群媒體,上網,打字,電腦（圖／美聯社）

白喬茵呼籲，社會大眾不要加入散布私密片的行列。（圖／記者賴文萱翻攝）

白喬茵嚴肅提醒，「不觀看、不加入、不分享、不持有、不下載、不轉傳」的原則，如果看到身邊朋友在社團裡面，甚至是協助分享的，也可以進行道德勸說，並提醒以下行為都有違法的可能。

1. 偷拍成人性影像：成人—3年以下有期徒刑、兒童—1年以上7年以下有期徒刑。

2. 無正當理由持有兒少性影像：1年以下有期徒刑。

3. 分享性影像給別人：5年以下有期徒刑。

4. 下載性私密影像：5年以下有期徒刑。

5. 製造換臉（deepfake）性影像：5年以下有期徒刑。

白喬茵除了呼籲社會大眾不要成為加害人的一份子，也希望警政單位，盡快透過網路IP追查這些外流影片的源頭並嚴懲。另外，她更期待所有立法委員以及即將參選的立委關注此案，在未來法律制度跟程序上，能真正防堵偷拍與私密影片外流，守護每位市民的隱私。

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