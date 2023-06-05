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勞動部長親訪微創商家　許銘春與中欣環保、巷隅咖啡聊創業

▲勞動部長許銘春，5日率同勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟，親訪台南微創商家中欣環保及巷隅咖啡，聆聽他們的初創理念和創業過程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲勞動部長許銘春，5日率同勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟，親訪台南微創商家中欣環保及巷隅咖啡，聆聽他們的初創理念和創業過程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

勞動部長許銘春，5日率同勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟，親訪台南微創商家中欣環保及巷隅咖啡，聆聽他們的初創理念和創業過程，以及穩定發展後的營運規劃，過程中單位紛紛表示因獲得勞動部創業貸款的幫助，才讓公司挺過最艱難的草創階段，大幅降低週轉資金產生的壓力。

▲勞動部長許銘春，5日率同勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟，親訪台南微創商家中欣環保及巷隅咖啡，聆聽他們的初創理念和創業過程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為協助懷有創業夢想卻苦無資金的民眾踏出創業腳步，勞動部推出「微型創業鳳凰」等創業補助方案，提供資金借貸最高200萬元，不僅免保證人、免擔保品，前2年還免利息。

勞動部長許銘春表示，勞動部除了提供創業資金借貸最高200萬元外，還邀集產業專家成立輔導顧問團，提供創業民眾創業諮詢、創業適性評測、創業家座談會等措施，協助民眾在創業前就先做好趨避風險的準備、儲備創業量能，根據近6年的統計資料顯示，在雲嘉南轄區就提供了逾1.1萬人創業服務，協助近700個民眾成功創業，核貸近4.3億元，許銘春鼓勵懷有創業夢想卻仍在徬徨的民眾，善用政府提供的資源，勇敢邁出創業的腳步！

中欣環保公司負責人黃子忠，因一則海洋塑膠廢棄物的汙染新聞，體悟到若再不行動，未來留給子孫的僅剩下塑膠垃圾，故在2019年決心創業維護環境，黃子忠運用多年擔任業務開發的敏銳度，在營運上做出市場差異化，直接向上游製造廠收購塑膠廢料，再銷售給塑膠再利用廠，節省了中間的清運、盤商及粉碎的流程，進而在市場拉開價差，穩定中欣環保的營運。

「回收不只是買賣關係！」，黃子忠說因應ESG國際環境趨勢、達到環境永續、解決廢材汙染的根本問題，中欣環保提供企業免費的環保顧問諮詢，協助企業進行廢棄物減量及回收評估等，不僅提高服務的附加價值，更建立了一群忠誠客戶，其中不乏多家知名企業，去年還獲頒勞動部第11屆微型創業楷模的殊榮，他回顧創業路程感謝地表示，創業初期苦無資金可運用，所幸申請勞動部創業貸款，獲得100萬的資金挹注，才得以挺過初創危機，鼓勵大家若想創業、找勞動部就對了啦！

▲勞動部長許銘春，5日率同勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟，親訪台南微創商家中欣環保及巷隅咖啡，聆聽他們的初創理念和創業過程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

巷隅咖啡職人蔡秉芳，創業前就已經在咖啡產業工作近10年，還考取了咖啡評鑑師、烘豆師等國內外檢定認證，因熱愛咖啡決心自己創業開店，剛開幕就遇到疫情升級無法開放內用，需資金周轉調度，所幸靠著申請微創貸款，獲得60萬的資金挹注，還免費參加創業課程及專業顧問諮詢，終於挺過初創危機，今年4月還在台南安平擴展2店，希望藉由熱誠的態度將咖啡分享給更多顧客品嘗，成為大家熟知能詳的「巷隅咖啡」。

▲勞動部長許銘春，5日率同勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟，親訪台南微創商家中欣環保及巷隅咖啡，聆聽他們的初創理念和創業過程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

許銘春部長進一步補充，雲嘉南分署除持續推動「微型創業鳳凰貸款」等相關創業服務，也同步開辦許多實體及線上創業課程，其中10月4日將邀集多位成功創業家現身分享創業歷程，歡迎有創業意願或有創業資金需求的民眾，可上微型創業鳳凰官網(https://beboss.wda.gov.tw/)了解資訊，或撥打0800-092-957免付費專線洽詢。

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