「越南豆花妹」隱身百元髮廊　手藝柔滑想回國創業卻被抓了

▲29歲的阮女長相清秀甜美。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

移民署南區事務大隊高雄市專勤隊接獲線報，岡山區某百元髮廊查獲2名越南籍失聯移工從事美髮工作，其中一名29歲阮姓女子長相清秀、態度親切，宛如「越南豆花妹」，而且店內客人絡繹不絕。2人遭逮後表示，原預計把握移民署實施「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」主動到案，一同返回越南開設美髮沙龍，沒想到被查獲了，喪失自行到案機會。

後續2人將依法收容等候遣返，專勤隊將深入追查非法雇主責任，移請地方勞政主管機關依法裁處，恐將遭罰15萬到75萬元。

▲36歲的阮女手藝精湛。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

高雄市專勤隊日前獲報，在岡山區巷弄內的百元時尚髮廊，竟藏身2名越南失聯移工從事美髮工作，越籍老闆娘（已取得我國身分證）看準附近許多合法廠工有理髮需求的商機，開設平價髮廊，並提供百元理髮及複雜的染燙造型等多樣化服務。

據了解，2名阮姓女子除了理髮手藝佳，還因長相甜美及親切服務，吸引不少附近工作的同鄉合法移工上門消費。高雄市專勤隊日前派員前往查緝時，先觀察店內工作情形，發現她們手腳俐落，洗剪染燙樣樣難不倒，現場還有許多顧客排隊等待理髮，生意相當好。

▲移民署專勤隊在百元髮廊查獲2名失聯移工。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

專勤隊員蒐集相關非法工作事證後入內表明身分，順利將2人逮獲，現場顧客對於她們失聯移工的身分感到非常驚訝，還以為是結婚來台的越南配偶，才敢放心將髮型交給她們設計，並感嘆她們不但人美心細、收費便宜，還可以用同鄉語言溝通確認造型。

2名女移工遭查獲後，表示她們都喜歡美髮工作，在台灣服務同鄉獲得莫大的成就感，且因得知移民署近期推動「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，原預計於專案截止6月30日前自行到案，返國後要一同在越南創業開設髮廊圓夢，可惜先一步遭專勤隊查獲，不但無法適用專案，還得遭收容並遣返回國。