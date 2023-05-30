沒讀大學！高中同學「聚會戴30萬名錶」　他一聽後悔了

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友最近和久未聯絡的高中同學聚餐，沒想到原本沒讀大學的對方，這兩年自己創業有成，現在開名車、戴名錶，讓他超衝擊，也不禁直呼「我後悔看走眼了。」

網友在Dcard發文提到，高中好友以前不愛念書，高中畢業後就沒繼續讀大學，而是開始往自己的專長發展，「那時他跟我說家裡沒錢，也不想浪費錢跟時間讀大學，我問長輩這件事怎麼看？長輩說這樣沒前途啦，當時我也有點被這種想法說服。」

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直到最近，他約對方出來聚餐，沒想到同學竟開賓士赴約，「我們都是24歲，他手上還有市售2、30萬的名錶，問他在做什麼，怎麼賺那麼多？想不到他是這兩年自己開公司，做自己的版圖，至於細節他沒有透露太多，不過還開玩笑問我要不要入股，看到他的改變，我到現在仍沒消化完。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

原PO也不禁感慨，「讀大學的我怎麼現在還是一個沒用小員工，人真的不應該先入為主，我承認我當年是有看不起他，但我現在後悔看走眼了。」

網友們看完紛紛回應，「一位沒讀高中回家學開吊車，最近買了新吊車和他爸一人開一台；還有一位跟爺爺學紫微斗數看風水，現在出門開賓利代步」、「倖存者偏差」、「有什麼好羨慕的，兩個不同程度的風險根本沒辦法比」、「讀書跟賺錢又不是等號」、「有個同學高中畢業去做木工，現在買了好幾間房子、好幾台車」。

另外，對於有部分人吐槽，可能是做黑的或非法的；原PO不以為然，直言「看到這種言論實在很無言，他賺得多本來就是他的本事，況且就已經提到他開公司，公司是合法登記，見不得人好就一句話隨便抹滅別人的成功，我都不看下去了。」