　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

沒讀大學！高中同學「聚會戴30萬名錶」　他一聽後悔了

▲▼職場,公職,上班族,職員,辦公室,企業,競爭力,白領。（圖／ETtoday資料照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友最近和久未聯絡的高中同學聚餐，沒想到原本沒讀大學的對方，這兩年自己創業有成，現在開名車、戴名錶，讓他超衝擊，也不禁直呼「我後悔看走眼了。」

網友在Dcard發文提到，高中好友以前不愛念書，高中畢業後就沒繼續讀大學，而是開始往自己的專長發展，「那時他跟我說家裡沒錢，也不想浪費錢跟時間讀大學，我問長輩這件事怎麼看？長輩說這樣沒前途啦，當時我也有點被這種想法說服。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

直到最近，他約對方出來聚餐，沒想到同學竟開賓士赴約，「我們都是24歲，他手上還有市售2、30萬的名錶，問他在做什麼，怎麼賺那麼多？想不到他是這兩年自己開公司，做自己的版圖，至於細節他沒有透露太多，不過還開玩笑問我要不要入股，看到他的改變，我到現在仍沒消化完。」

▲千元鈔、鈔票（圖／記者張一中攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

原PO也不禁感慨，「讀大學的我怎麼現在還是一個沒用小員工，人真的不應該先入為主，我承認我當年是有看不起他，但我現在後悔看走眼了。」

網友們看完紛紛回應，「一位沒讀高中回家學開吊車，最近買了新吊車和他爸一人開一台；還有一位跟爺爺學紫微斗數看風水，現在出門開賓利代步」、「倖存者偏差」、「有什麼好羨慕的，兩個不同程度的風險根本沒辦法比」、「讀書跟賺錢又不是等號」、「有個同學高中畢業去做木工，現在買了好幾間房子、好幾台車」。

另外，對於有部分人吐槽，可能是做黑的或非法的；原PO不以為然，直言「看到這種言論實在很無言，他賺得多本來就是他的本事，況且就已經提到他開公司，公司是合法登記，見不得人好就一句話隨便抹滅別人的成功，我都不看下去了。」

❤4大瓶洗衣精399、1包不到12元衛生紙、資生堂防曬乳、台東頂級鮮蛋！超殺優惠夯品...免會員、快速結帳

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
夫妻收養6歲女童　竟是「成人偽裝」想殺全家
2大「AV女優」來台！　羞曝敏感帶
宜蘭海岸線、山地全面管制不得進入！　最高罰25萬
快訊／2縣市大雨特報！　午後熱對流發威
飯店突大降價！　他一下單「秒被盜刷1.2萬」
王思佳驚人年收曝光！　內行揭行情：她是全台總冠軍
快訊／瑪娃暴風圈威脅範圍增！　雨區擴大今晚下更猛

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

媽消失24年生病才出現！她被責怪不孝淚曝真相：要我別管小孩死活

要提醒嗎？洋裝妹一彎腰　他驚瞥見「胸前點點」尬爆了

1年當兵3年讀大學　教長：方案6月中旬公布

蝦皮取件5天還沒開始！妹子驚見到貨「比超商快」　內行曝原因

快訊／午後熱對流發威！2縣市「大雨特報」　1圖看12小時雨區變化

沒讀大學！高中同學「聚會戴30萬名錶」　他一聽後悔了

瑪娃「暴風圈威脅範圍增」　雨區擴大今晚下更猛！解除海警時間曝

吃飯收「3000元服務費」她酸：酒還自己倒　業者說話了

寶寶滿月剃頭　她一看頭頂胎記秒淚崩…「愛貓回來了！」

7歲童染流感3天亡「併發腦炎、心肌炎」　上周重症、死亡創新高

有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩

媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

駕駛違停巷口擋道被按喇叭　不滿反問騎士：過不去嗎？

黃仁勳大秀生成式AI技術　輸入4句話譜曲現場合唱

小心！溪流藏致命水洞　強大吸力「捲入難救援」

彰化「普龍宮」諧音哏爆紅　廟方親曝由來：神明選的！

雨襲宜花！瑪娃10級強風　逗留6天暴風圈侵襲機率曝

媽消失24年生病才出現！她被責怪不孝淚曝真相：要我別管小孩死活

要提醒嗎？洋裝妹一彎腰　他驚瞥見「胸前點點」尬爆了

1年當兵3年讀大學　教長：方案6月中旬公布

蝦皮取件5天還沒開始！妹子驚見到貨「比超商快」　內行曝原因

快訊／午後熱對流發威！2縣市「大雨特報」　1圖看12小時雨區變化

沒讀大學！高中同學「聚會戴30萬名錶」　他一聽後悔了

瑪娃「暴風圈威脅範圍增」　雨區擴大今晚下更猛！解除海警時間曝

吃飯收「3000元服務費」她酸：酒還自己倒　業者說話了

寶寶滿月剃頭　她一看頭頂胎記秒淚崩…「愛貓回來了！」

7歲童染流感3天亡「併發腦炎、心肌炎」　上周重症、死亡創新高

施政滿意度獲本島新人王　許淑華：感謝縣民、持續做好縣政

鴻海股東會明登場　會場展示最新3款電動車產品

黃國昌檢舉im.B主嫌藏百萬酒　地點於前政院顧問陳振坤宜蘭地下室

21歲劉敬初登好萊塢　和楊紫瓊見面「第一句話」嚇到：為什麼！

18年前「監獄裡」出生！美國少女逆轉人生　獲哈佛全額獎學金

連14天打9折！藏壽司台中LaLaport店6／6試營運　鬼滅滿額贈再推2波

快訊／立院三讀修正《傳染病防治法》　防疫補償延長2年請求權

媽消失24年生病才出現！她被責怪不孝淚曝真相：要我別管小孩死活

拒受理同性婚「違憲」！　名古屋地方法院：違反婚姻自由

恰總確認許基宏身體都正常　張志豪今回右外野

技師到府檢測邊牧熱情飛撲　討抱不成還對奴才哭哭抱怨

生活熱門新聞

為何男生就愛女生的胸部　許藍方曝原因

瑪娃龜速大迴轉！2地防豪雨　颱風假機率曝

瑪娃龜速！氣象局曝發陸警可能

瑪娃保持距離「平行北上」　最新各國路徑一致了

瑪娃龜步路過　未來3天走向出爐

神秘力量阻擋？台灣已長達1373天「沒有颱風登陸」

國小作業5詭異符號求解答！爸媽被考倒

瑪娃台灣旁剎車轉6天　2段紫爆噴雨

暴風圈威脅範圍增！雨區增今晚下更猛

高中妹「1穿搭」親戚喊太露！眾人一看傻了

黃仁勳台大致詞「RUN」兩派解讀吵翻

館長「2024總統大選線上投票」！　結果曝光

即／受中颱瑪娃影響！　蘭嶼下午停班停課

一圖看「強風範圍」！彭啟明點名：北部風颱雨很明顯

更多熱門

相關新聞

男友嫌她「讀學店」！女大生親揭「雙方學歷」

男友嫌她「讀學店」！女大生親揭「雙方學歷」

用學歷去評斷一個人的人品，或是貶低他人，是十分不可取的行為。一名女大生表示，因家庭因素當初學測裸考，上了聯合大學，不料，男友得知後整日嫌棄她「讀學店」，讓她相當難受，後來才得知男友在外面把她塑造成很聰明、很會讀書的形象，才知「原來是不能跟朋友交代」，讓她最後提分手，網友們知道內幕後都誇她「分得好」。

少年天才看這邊！ 「不限學歷」華為開5倍年薪向全球徵才

少年天才看這邊！ 「不限學歷」華為開5倍年薪向全球徵才

40歲醫「帥度PR70」徵正妹妻　1細節被打臉

40歲醫「帥度PR70」徵正妹妻　1細節被打臉

5大「青年創業貸款」撇步一次看

5大「青年創業貸款」撇步一次看

越南豆花妹隱身髮廊　手藝柔滑被抓了

越南豆花妹隱身髮廊　手藝柔滑被抓了

關鍵字：

高中學歷學歷讀書創業名錶高收入

讀者迴響

熱門新聞

手搖飲開幕玩鹹濕露出！總公司震怒發聲明

鹿希派同居熱戀24歲校花直播主！極品臉蛋曝光

為何男生就愛女生的胸部　許藍方曝原因

瑪娃龜速大迴轉！2地防豪雨　颱風假機率曝

獨／飲料店「說密語摸奶」　附近店家目睹男客進去

看五月天演唱會「站場中爽拍婚紗照」！粉絲火大開罵

北市中山國小「劈7女砲房地點」曝！　渣男師連廢墟都不放過

李坤城兒公開「爸爸生前病容」惹鼻酸！

劉芒人設翻車「超慘下場曝光」

林心如被拍「胸前冒出兩點」疑洩激凸！

北市國小「劈7女渣男老師」照片曝！　遭爆不倫女老師、家長

瑪娃龜速！氣象局曝發陸警可能

即／載滿瓦斯鋼瓶！他自撞安全島慘死

即／宜蘭13歲少女「情人灣踏浪」遭捲走！　遺體尋獲了

陳修將性癖曝　證人：打死女前晚玩3P

更多

最夯影音

更多
有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩

有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩
媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面