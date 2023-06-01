「他點名2行業」馬上賺年薪百萬　過來人認證：沒錯

▲業務賺年薪百萬，背後也藏辛苦之處。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

勞動部最新公布，在台灣薪資前3名的行業，航空駕駛員以年薪401萬稱霸，而2、3名為精算師與醫師。最近一名妹子透露，在速食店用餐，聽到旁邊的人自豪指出「有2行業」年薪能快速賺到百萬，因此好奇求問真假？文章曝光後，釣出內行人認證了。

一名女網友在Dcard以「什麼工作可以年薪百萬」為標題表示，某天在麥當勞用餐時，聽到隔壁客人說道，「只有兩個工作可以馬上年薪百萬，第一是創業、第二是業務」，這個說法讓原PO秒打上問號。

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原PO說，在她的認知裡，應該從事醫師或科技業才能迅速增長身價，「怎麼可能會是業務，還是這只是他的銷售手法而已？」因此好奇大家怎麼看呢？

文章曝光後，有網友分享實例，「那個人說得沒錯喔！但不是多數人成為有錢人，我猜他應該是生意人，因為我男友也是年薪千萬的業務員，出來創業每年營業額都幾千萬，甚至到億的。現在人普遍覺得醫生跟工程師薪水高，是因為這個職業大多數人都高薪，但是如果自己有興趣的領域成為專家， 也可以賺很多錢」。

儘管年薪有百萬，但不少業務曝辛苦之處，「本人就是業務，剛好破百，同事也是有破百，但真的要很拚，大概就是早上7點上班跑業務，開始忙到下午5點，期間完全不摸魚，中午吃飯20～30分鐘，吃完繼續跑」、「我年薪是200萬多萬的業務，我們第一名的年薪1300萬，我們公司最低的年薪70萬，其實真的要看，不是每個業務都能賺到錢，從菜鳥能活下來的只有不到10%的人，而這10%的人能百萬年薪的其實只有5%不到，但這要看是賣什麼產品的業務、公司抽成制度和自己的行銷手法」。

另有網友點名，「其實做得好人脈廣的業務真的有可能，還有看產業別啦！不是所有業務都賺」、「賣房，我朋友賣房一年賺150萬」、「統計分析師也蠻有機會的」、「金融外商第一年就超過很多了」、「我做銀行業務，很容易超過喔」、「賣東山鴨頭！之前認識在南部東山鴨頭始祖，那營業額不得了」。

▲網友熱議。（圖／翻攝Dcard）



據勞動部「職業類別薪資調查」指出，統計110年8月至111年7月止，台灣薪資前3名行業，第一名是航空駕駛員、第二名為精算師、第三名則是醫師；而過去一年平均薪資分別為401萬、325萬與230萬。

勞動部還說，除了前三名以外，接下來的職業薪資排行依序為船舶監管人員（含引水人員）、職業運動員，薪資都超過10萬元，而電信工程師、律師的年薪則是超過150萬元。